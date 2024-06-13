 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الباذنجان والبندورة والبصل بـ10 قروش في الشوق المركزي

الخضار والفواكة
خضار وفواكه

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 4160 طنا، منها 3265 طن خضار، و676 طن فواكه، و217 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 10و20 قرشا، والبطاطا 30 و55 قرشا، والبندورة 10و17قرشا، والجزر 15و25 قرشا، والخيار 20 و30 قرشا، والزهرة 30 و50 قرشا، والليمون 70 و100 قرش، والموز البلدي 50 و70 قرشا.-(بترا)

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