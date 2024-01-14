الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البترا ثالث أفضل وجهة سياحية عالمية.. تصنيف يحتاج للاستثمار

سياح في مدينة البترا - (أرشيفية)
سياح في مدينة البترا - (أرشيفية)
 بعد تصنيف البترا كثالث أفضل الوجهات للسياح الواجب زيارتها للعام 2024، أكد خبراء أن هنالك ما يمكن فعله من قبل الحكومة للبناء على هذا التصنيف الذي وصفوه بـ"المهم".اضافة اعلان
وصنفت الوكالة الإيرلندية مدينة البترا الوردية كثالث أفضل الوجهات للسياح الواجب زيارتها للعام 2024، فيما كتبت الوكالة، في توصياتها التفصيلية لزيارة البترا، أن العائد من هذه الرحلة سيصل إلى قمة التفاخر والاستمتاع في التجوال بهذا المكان الاستثنائي.
وجاءت البترا في المرتبة الثالثة بتصنيف الوكالة بعد باريس التي جاءت في المرتبة الأولى، وكولورادو في الولايات المتحدة بالمرتبة الثانية، وتلjها في المرتبة الرابعة مدينة سردينيا الإيطالية.
وقال رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي د.فارس البريزات "إن البترا ستقدم منتجات سياحية جديدة أهمها السياحة الدينية وتفعيل دور الكنائس الرومانية الموجودة في المحمية والعمل على إدراجها ضمن مسار الحج المسيحي لتكون جنبا الى جنب يستهدفها الحاج المسيحي مع المغطس وجبل نيبو إضافة الى مكاور".
وأضاف أن العمل جار على تقديم منتجات وأنماط سياحية متنوعة خلال العام الحالي، يتمثل في المسارات الزراعية والسياحة البيئية والتراثية والثقافية والتاريخية التي ستكون جاهزة في استقبال زوار خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل.
وأشار البريزات الى إدخال سياحة القوافل لإعادة التجربة التاريخية التي تحمل الطابع النبطي والبدوي وإدراج النشاطات والفعاليات البدوية في المحمية.
وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة د.عبدالرزاق عربيات "إن الهيئة، ضمن خطتها الاستراتيجية، تعمل على التسويق والترويج لجذب أكبر عدد ممكن من السياح من مختلف دول العالم، خاصة استهداف الأسواق الأوروبية".
وأشار عربيات الى العمل مع شركات الطيران منخفض التكاليف والطيران العارض، لاستقطاب الزوار الى المملكة خلال خطة الهيئة للعام الحالي.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر ومسؤول السياحة الوافدة محمود الخصاونة "إن تصنيف الوكلات العالمية للمواقع السياحية والأثرية الأردنية يوثر بشكل إيجابي على استقطاب السياح بشكل مباشر الى المملكة".
وأضاف الخصاونة، أن السائح الأجنبي يهتم بالدراسات والتصنيفات المتعلقة بالمواقع السياحية والأثرية.
ولفت الخصاونة الانتباه الى الجهود المبذولة والمكثفة في عملية التسويق والترويج للمملكة من مختلف الجهات، لتسليط الضوء على السياحة في الأردن والتي وجهت العيون الى البترا كجوهرة المواقع في المملكة.
وقال الخبير السياحي عوني قعوار "إن إعلان التصنيف الصادر عن الوكالة الايرلندية مهم وسيؤثر على زيادة أعداد السياح الى البترا خلال العام الحالي، وسيزيد من مدة إقامة السائح في مدينة البترا ومن مستويات الإقبال والطلب عليها".
ويشار إلى أن عدد زوار البترا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بلغ 949 ألف زائر، بزيادة نسبتها 68 % على الفترة نفسها من العام الذي سبقه، حين سجل خلالها 564 ألفا.
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