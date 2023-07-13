الخميس 13 تموز 2023
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البترا : 5 منشآت سياحية توفر 500 غرفة فندقية جديدة

البترا
البترا
كشف رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، أن السلطة قد منحت أوامر مباشرة البناء والتصاريح الاستثمارية اللازمة والارقام الضريبية المميزة لخمس منشأت فندقية جديدة ليتم مباشرة أعمالها في الإنشاء والتشييد خلال  هذا العام.اضافة اعلان

وأشار الفرجات، أن الفنادق الجديدة ستوفر ما لا يقل عن 500 غرفة فندقية جديدة من مختلف التصنيفات بالإقليم في ضوء الطلب المتزايد على الغرف الفندقية نتيجة لزيادة اعداد الزوار في البترا حيث اختتمت المؤشرات ولنهاية شهر  حزيران ما لا يقل عن 700 ألف زائر من مختلف الجنسيات.

وقال ان ما قامت به السلطة من موائمة لإجراءات العمل في الإقليم بما يتماشى مع قانون البيئة الاستثمارية وتشريعاته الناظمة للعمل والصادرة من خلال وزارة الاستثمار، حيث سمح القانون بأن تقوم السلطة بتطبيق الحوافز والمزايا الاستثمارية الممنوحة في المناطق التنموية للمشاريع ضمن منطقة  إقليم البترا التنموي السياحي.

وأضاف الفرجات، ان هنالك حزمة من المشاريع الاستثمارية الجديدة قد باشرت أعمالها وفي طور الافتتاح والتشغيل هذا العام مثل مشروع المنطاد الثابت، ومشاريع أخرى في مرحلة التعاقد النهائي ليتم مباشرة أعمالها خلال هذا العام مثل مشروع الواقع الافتراضي ومشروع ميادين المغامرة والتحدي والعبارة الهوائية والقريه البيئية السياحية.

واوضح أن السلطة تعمل على تطوير وتحفيز الأعمال بالتشاركية مع القطاع الخاص تنفيذا لخطتها الاستراتيجية المبنية على أهم الأهداف الرئيسية لمحركات النمو الاقتصادي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للأردن 2022-2033 وهو تحفيز  الاستثمارات المحلية و الدولية من خلال إعداد إطار لبيئة جاذبة للاستثمار.

من جانبه قال مدير الاستثمار في السلطة حسن اللواما بأن حجم الاستثمارات الكلي لهذه المشاريع يقارب 80 مليون دينار وحال تطبيق الحوافز والمزايا الاستثمارية لهذه المشاريع  ستصل إلى قرابة 13 مليون دينار بحدها الادنى وعلى مراحل عمر المشروع بالكامل من الإنشاء والتشييد والتجهيز والتشغيل، وتقوم السلطة بمنح الاعفاءات والحوافز الاستثمارية من خلال العمل مع الشركاء ممثلين بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الاردنية من خلال النافذة الاستثمارية التي توحد الإجراءات بالسلطة.
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