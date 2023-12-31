الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البريد: تخفيض المديونية ولا عجز ماليا خلال العام الحالي

البريد الأردني
البريد: تخفيض المديونية ولا عجز ماليا خلال العام الحالي
قال رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود، إن الشركة عملت خلال العام الحالي من دون أي عجز مالي، واستطاعت تخفيض المديونية بما يقارب 6 1مليون دينار ، إضافة إلى إجراء تسويات مع كبار الدائنين، وحل جميع القضايا العمالية .اضافة اعلان
جاء ذلك، خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس إدارة الشركة لهذا العام، اليوم الأحد، برئاسة الداوود وحضور مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب، ونائب الرئيس أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، وأعضاء مجلس الادارة، عبد القادر البطاينة، وعمر الطويل، وفادي قطيشات.
وبحسب بيان للشركة، تم خلال الاجتماع مراجعة الأداء خلال الفترة الماضية، وبحث خطط تطوير الأعمال والأسس والبرامج التي سيتم وضعها ومن ثم تطبيقها مستقبلاً، للإرتقاء بمستوى العمل وتقديم الخدمات وفق آليات عمل مدروسة وشفافة.
وقال الداوود، إن مجلس الادارة أقر خلال الجلسة الحالية البيانات المالية للأعوام 2020، 2021، 2022 ، والمصادقة على خارطة الطريق للمشاريع المستقبلية للنهوض بها خلال المرحلة المقبلة اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل .
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