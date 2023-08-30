الأربعاء 30 آب 2023
النسخة المطبوعة

البنك الأهلي الأردني ينضم لكبار داعمي قرى الأطفال SOS

البنك الأهلي الأردني ينضم لكبار داعمي قرى الأطفال SOS
البنك الأهلي الأردني ينضم لكبار داعمي قرى الأطفال SOS
ايماناً منه بأهمية دعم الأطفال فاقدي السند الأسري، وقع البنك الأهلي الأردني اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية قرى الأطفال SOS  الأردنية وذلك بهدف تنفيذ مهمتها الإنسانية لرعاية الأطفال فاقدي السند الأسري من خلال تقديم كفالة منزل أسري في قرى الأطفال SOS  يعيش فيه 5-7 أطفال ويتم من خلالها تغطية جزء كبير من مصاريفه الجارية. وقام بتوقيع الإتفاقية الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني، الدكتور أحمد الحسين والمديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية السيدة رنا الزعبي. اضافة اعلان
وأعربت السيدة رنا الزعبي، المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال عن اعتزازها وفخرها بتوسيع  الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي والتي بدأت  منذ سنوات، حيث ستمكّن الجمعية من ‏مواصلة تقديم خدمات الرعاية الأسرية البديلة؛ من رعاية وأمن غذائي ومسكن وتعليم ورعاية صحية ونفسية ‏وتمكين وأمن اقتصادي وحماية ودمج مجتمعي للأطفال فاقدي السند الأسري.‏ كما أكدت الزعبي على أهمية استمرارية  هذه الشراكة المميزة للسنوات القادمة لتسهم في ضمان مواصلة توفير  برامج الرعاية المختلفة وإطلاق المشاريع التنموية التي من شأنها تحقيق الاستدامة لعمل الجمعية.
بدوره أشاد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني، الدكتور أحمد الحسين بهذا التعاون والذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدى البنك و تحقيقها على أرض الواقع من خلال توفير منزل أسري دافئ للأطفال فاقدي السند الأسري، مؤكداً حرص البنك على تقديم الدعم اللازم للجمعية لتمكينها من أداء رسالتها التنموية والخيرية على النحو الأمثل بما ينسجم مع توجهات البنك وتطلعات برامجه المخصصة لخدمة المجتمع. 
ومن الجدير بالذكر أن البنك الأهلي الأردني يعد من المؤسسات المصرفية الأردنية الرائدة ذات التاريخ والإرث الوطني العميق؛ حيث كان أول بنك أردني النشأة حين تأسس في العام 1955، وسادس شركة مساهمة عامة في المملكة. وقد لعب البنك دوراً محورياً في تطوير الجهاز المصرفي وتنميته، مما جعله داعماً اقتصادياً، ومسؤولاً مجتمعياً.
كما تعتبر جمعية قرى الأطفال‎ SOS ‎الأردنية جمعية وطنية غير ربحية تأسست عام 1983، تقدم الرعاية ‏الأسرية البديلة للأطفال والشباب فاقدي السند الأسري في قراها الثلاث في ‏عمّان والعقبة وإربد، وفي بيوت الشباب والشابات التابعة لها‎.
مستثمرون يراقبون أسعار الأسهم في بورصة عمان - (الغد)

مؤشر البورصة ينخفض 0.16 % منذ14 ساعة

جانب من لقاء بين غرفة تجارة عمان ووفد تجاري تونسي - (الغد)

"تجارة عمان" تدعو لشراكات اقتصادية جديدة مع تونس منذ14 ساعة

مذكرة تفاهم لإجراء مسح إحصائي للسياحة المحلية

مذكرة تفاهم لإجراء مسح إحصائي للسياحة المحلية منذ19 ساعة

هواتف خلوية - (تعبيرية)

الأردن يستورد 750 ألف خلوي خلال النصف الأول من 2023 منذ22 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس الوزراء بشر الخصاونة

الخصاونة يوجه بالتفاوض مع "النقد الدولي" على برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي

منذ 8 دقيقة
39.5 دينار سعر غرام الذهب محليا

39.5 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ2 ساعة
منظر عام لمدينة عمان-(تصوير: أمير خليفة)

كيف نستثمر الموقع الجغرافي للمملكة اقتصاديا؟

منذ14 ساعة
افتتاح حاضنة أعمال نقابة المهندسين بدعم من أورنج

افتتاح حاضنة أعمال نقابة المهندسين بدعم من أورنج

منذ14 ساعة
تعبيرية

أردنيات يجمعن الريادة بالشغف ليصنعن علامات تجارية بمنتجات التجميل

منذ14 ساعة
جانب من مخيم الزعتري- (الغد)

%9 نسبة تمويل "الاستجابة للأزمة السورية"

منذ14 ساعة
افكار و مواقف

القبولات في الكليات الطبية: أين المشكلة؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

الكاظمي وحديث "مر" عن القرار العراقي!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

المشهد الإسرائيلي وعوامل القوة الفلسطينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الكيانات الهشة لن تبقى كما هي

ماهر أبو طير |اليوم

بعد عام على التحديث

موسى الساكت |اليوم

القطاع الزراعي.. أسلوب عمل جديد ومخرجات ذات دلالة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات | منذ14 ساعة
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
 