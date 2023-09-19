البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن 0,6% لنهاية تموز

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ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 0,6% لنهاية شهر تموز الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدولي، في وقت لا يزال فيه تضخم أسعار الغذاء المحلي "مرتفعا" في جميع أنحاء العالم.ووفق تقرير صدر مؤخرا، تراجعت أسعار الأغذية في الأردن 1% بنهاية حزيران و1,9% بنهاية أيار، بعدما ارتفعت بنسبة 0.8% في شهر نيسان الماضي.ووفق نشرة سابقة صدرت الشهر الماضي، فإن ارتفاع أسعار الأغذية في نيسان في الأردن يعد طفيفا وأقل من النسب التي وصلت إليه في العام الماضي، رغم ارتفاعه في شهري شباط وآذار بنسبة 0.7% و1% على التوالي، حيث إن النسبة 5.8% في أيار من العام الماضي.ورصدت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر آب الماضي، ارتفاعا بلغت نسبته 0.88% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، وارتفاع طفيف نسبته 0.20% مقارنةً مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه.أما على المستوى التراكمي فقد شهد الرقم القياسي للأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ارتفاعاً نسبتة 2.45% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.عالميا، لا يزال تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعا في جميع أنحاء العالم، وفق البنك الدولي، حيث تُظهر المعلومات المستمدة من آخر شهر بين أيار وآب الماضيين، والتي تتوافر عنها بيانات تضخم أسعار المواد الغذائية، ارتفاع التضخم في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث تجاوز التضخم 5%.إضافة إلى ذلك، فإن 73.2% من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.وتقع البلدان الأكثر تأثراً في إفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي (الذي يتم قياسه كتغير في المؤشر الإجمالي لأسعار المستهلك من عام لآخر) في 81% من 162 دولة يتوافر فيها مؤشر أسعار المستهلك الغذائي ومؤشر أسعار المستهلك الإجمالي.-(المملكة)