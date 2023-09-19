الثلاثاء 19 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن 0,6% لنهاية تموز

متسوقون يبتاعون مواد غذائية في منطقة وسط البلد بعمان - (الغد)
أحد الأسواق في الأردن
ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 0,6% لنهاية شهر تموز الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدولي، في وقت لا يزال فيه تضخم أسعار الغذاء المحلي "مرتفعا" في جميع أنحاء العالم.اضافة اعلان
ووفق تقرير صدر مؤخرا، تراجعت أسعار الأغذية في الأردن 1% بنهاية حزيران و1,9% بنهاية أيار، بعدما ارتفعت بنسبة 0.8% في شهر نيسان الماضي.
ووفق نشرة سابقة صدرت الشهر الماضي، فإن ارتفاع أسعار الأغذية في نيسان في الأردن يعد طفيفا وأقل من النسب التي وصلت إليه في العام الماضي، رغم ارتفاعه في شهري شباط وآذار بنسبة 0.7% و1% على التوالي، حيث إن النسبة 5.8% في أيار من العام الماضي.
ورصدت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر آب الماضي، ارتفاعا بلغت نسبته 0.88% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، وارتفاع طفيف نسبته 0.20% مقارنةً مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه.
أما على المستوى التراكمي فقد شهد الرقم القياسي للأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ارتفاعاً نسبتة 2.45% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.
عالميا، لا يزال تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعا في جميع أنحاء العالم، وفق البنك الدولي، حيث تُظهر المعلومات المستمدة من آخر شهر بين أيار وآب الماضيين، والتي تتوافر عنها بيانات تضخم أسعار المواد الغذائية، ارتفاع التضخم في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث تجاوز التضخم 5%.
إضافة إلى ذلك، فإن 73.2% من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.
وتقع البلدان الأكثر تأثراً في إفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي (الذي يتم قياسه كتغير في المؤشر الإجمالي لأسعار المستهلك من عام لآخر) في 81% من 162 دولة يتوافر فيها مؤشر أسعار المستهلك الغذائي ومؤشر أسعار المستهلك الإجمالي.-(المملكة)
لأول مرة في الأردن .. سيارات بملكية فكرية قطرية قريبا

لأول مرة في الأردن .. سيارات بملكية فكرية قطرية قريبا منذ23 ساعة

محل لبيع الذهب - (أرشيفية)

استقرار أسعار الذهب محليا 17 أيلول 2023

وزارة الطاقة: تطوير منظومة الطاقة لجعل الأردن مركزا إقليميا

وزارة الطاقة: تطوير منظومة الطاقة لجعل الأردن مركزا إقليميا 17 أيلول 2023

300537_3_1588181496

8 قطاعات تجارية تتوافق على تحديد ساعات العمل لمحالهم في العاصمة 17 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
السوق المركزي - (تصوير أمجد الطويل) - (أرشيفية)

إليكم أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي ليوم الاثنين

منذ17 ساعة
اجتماع يبحث سبل تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع رومانيا وبلغاريا ومولدوفا

تجارة عمان: الأردن يملك بيئة جاذبة للاستثمار

منذ20 ساعة
مؤتمر صحفي للإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لبرنامج "صنع في الأردن" وتسليط الضوء على معرض JOHOME

الجغبير: حصة الإنتاج الوطني من الاستهلاك المحلي الكلي 42%

منذ21 ساعة
8 ملايين يورو لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن

8 ملايين يورو لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن

منذ21 ساعة
أول وأكبر معرض للمستلزمات المنزلية ينطلق في 26 أيلول

أول وأكبر معرض للمستلزمات المنزلية ينطلق في 26 أيلول

منذ21 ساعة
الذهب

39.3 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ماتوقعه رئيس وزراء أسبق

ماهر أبو طير |اليوم

تعديل لكسب الوقت

محمود الخطاطبة |اليوم

طوفان الأديان والمعتقدات

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

قطاعات بحاجة إلى تنظيم

سلامة الدرعاوي |اليوم

المادة 27/ج من قانون السير

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

معارك تمثيل الفلسطينيين

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات | منذ12 ساعة
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 