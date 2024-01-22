الإثنين 22 كانون الثاني 2024
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البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن لشهر السادس على التوالي

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البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن لشهر السادس على التوالي
ارتفعت أسعار الغذاء في الأردن بنسبة 2.2% لنهاية شهر كانون الثاني (ديسمبر) من عام 2023، وفق تقرير الأمن الغدائي الشهري الصادر عن البنك الدولي مؤخرا.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "الغد" ، فإن أسعار الغذاء في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر السادس على التوالي على التوالي بعد أن ارتفعت بنسب  0,6% في تموز (يونيو) الماضي و1.2% في آب (أغسطس)  الماضي، و 1.3% ايلول (سبتمبر) الماضي و1.7٪ في تشرين الأول (أكتوبر) و0.8٪ كانون الأول (نوفمبر)، وذلك بعد أن تراجعت لشهرين متتالين، في حزيران (يوليو) بواقع 1%، ونهاية أيار (مايو) الماضي بواقع 1.9%.اضافة اعلان
يشار إلى أن المؤشر القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن كان قد ارتفع في شهر أيلول الماضي بما نسبته 1.19% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
كما ارتفع التضخم على المستوى التراكمي خلال للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بسبة 2.31% مقارنة بنفس الفترة من 2022.
وأشار التقرير إلى ارتفاع اسعار التضخم في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث تجاوز معدل التضخم 5 في المائة في 63.2 ٪ من البلدان المنخفضة الدخل (1.3 نقاط مئوية أعلى مما كانت عليه في التحديث الأخير في 14 ديسمبر 2023)، وبنسبة 73.9٪ من الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط البلدان (أقل بمقدار 2.2 نقطة مئوية)، وناهز 48.0 ٪ في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى (2.0 نقطة مئوية) أقل)، و46.3٪  البلدان  المرتفعة الدخل (أقل بمقدار 11.1 نقطة مئوية).
وبحسب التقرير تجاوز التضخم الإجمالي (الذي يُقاس بالتغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي) في 73 ٪  من 165 دولة التي يتوفر لها مؤشر أسعار المستهلكين الغذائي ومؤشرات أسعار المستهلك الشاملة.
ويذكر بأن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب قد بلغ 122.8 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) 2023، أي أعلى بمقدار 1.8 نقطة (1.5 في المائة) عما كان عليه في تشرين الثاني(نوفمبر) 2023.
 وعلى الرغم من هذه الزيادة، فقد ظل أقل بمقدار 24.4 نقطة (16.6 بالمائة) عن قيمته في ديسمبر 2022.
وأدت الاضطرابات والتوترات في البحر الأسود إلى ارتفاع أسعار تصدير القمح في ديسمبر/كانون الأول 2023، وأسعار الذرة
وتزايدت المخاوف بشأن زراعة المحاصيل في البرازيل والقيود اللوجستية في أوكرانيا.
كما ارتفعت أسعار الشعير، وانخفضت أسعار الذرة الرفيعة بشكل طفيف.
وارتفعت أسعار الأرز العالمية بنسبة 21 ٪ في عام 2023 عما كانت عليه في عام 2022، ويرجع ذلك أساساً إلى المخاوف حول تأثير ظاهرة النينيو والقيود المفروضة على الصادرات من قبل الهند.
إلى ذلك بلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 122.4 نقطة في  كانون الأول (ديسمبر)  2023، أي أقل بمقدار 1.7 نقطة (1.4 في المائة) عما كان عليه في نوفمبر 2023، بسبب انخفاض الأسعار العالمية لزيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس، والتي كانت مدفوعة  بانخفاض المشتريات من كبار المستوردين وانخفاض الإنتاج موسميا في الدول المنتجة الرئيسية.
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