الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن للشهر الرابع على التوالي

مواد تموينية وغذائية في منطقة وسط البلد بعمان - (الغد)
مواد تموينية وغذائية في منطقة وسط البلد بعمان - (الغد)
ارتفعت أسعار الغذاء في الأردن بنسبة 1.7% لنهاية شهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، وفق تقرير الأمن الغدائي الشهري الصادر عن البنك الدولي مؤخرا.

وبحسب التقرير، فإن أسعار الغذاء في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي بعد أن ارتفعت بنسب 0,6% في تموز (يونيو) الماضي و1.2% في آب (أغسطس)  الماضي، و 1.3% ايلول (سبتمبر) الماضي، وذلك بعد أن تراجعت لشهرين متتالين، في حزيران (يوليو) بواقع 1%، ونهاية أيار (مايو) الماضي بواقع 1.9%.اضافة اعلان

يشار إلى أن المؤشر القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم ) في الأردن كان قد ارتفع في شهر أيلول الماضي بما نسبته 1.19% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

كما ارتفع التضخم على المستوى التراكمي خلال للأشهر التسعة الأولى من هذا العام بسبة 2.31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد التقرير أن التضخم في أسعار المواد الغذائية في دول العالم ما زال مرتفعا، إذ شهدت ما نسبته  61.9% من البلدان منخفضة الدخل تضخماً أعلى من 5% (بزيادة قدرها 9.5 نقطة مئوية منذ آخر تحديث قبل ثلاثة أسابيع)، و80% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (بانخفاض قدره 8.6 نقطة مئوية)، و80% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (بانخفاض قدره 8.6 نقطة مئوية).

كما تعاني ما نسبته 50% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى من تضخم يتجاوز في العديد منها 10% (بانخفاض قدره 12 نقطة مئوية في هذه البلدان)، في حين تعاني 60% من البلدان ذات الدخل المرتفع من تضخم أسعار المواد الغذائية (بانخفاض قدره 7.3 نقطة مئوية).
وبين التقرير أن البلدان الأكثر تأثرا بالتضخم تقع في أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى. وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي بنسبة 76% في 166 دولة.

ولفت التقرير إلى انه منذ آخر تحديث قبل أسبوعين، أغلق مؤشرا أسعار الزراعة والتصدير عالميا بارتفاع بنسبة 2% و6% على التوالي، في حين أغلق مؤشر أسعار الحبوب منخفضًا بنسبة 3%. وجاءت الزيادة في مؤشر أسعار الصادرات مدفوعة بارتفاع أسعار الكاكاو والبن (أرابيكا) والقطن.

ومن بين الحبوب، شهدت أسعار الذرة والأرز انخفاضا بنسبة 5% و2% على التوالي، في حين ارتفعت أسعار القمح بنسبة 2% منذ التحديث الأخير. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 30% و31% على التوالي، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 36%.

ومقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2021، انخفضت أسعار الذرة بنسبة 13%، وانخفضت أسعار القمح بنسبة 16%، بينما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 20%.
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