الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البنك الدولي : تقدم جيد بمشروع دعم اصلاح التعليم

البنك الدولي
البنك الدولي
أعلن البنك الدولي أخيرا أن مشروع دعم إصلاح التعليم في الاردن و الذي يتم تنفيذه من قبل وزارة التربية والتعليم ، قد حقق تقدما جيدا وبأن  التقدم العام في تنفيذ المشروع القائم على النتائج مرضيا.اضافة اعلان
ويتمثل الهدف التطويري للمشروع الذي أنطلق العمل به في كانون الاول (ديسمبر ) من عام 2017 ، في  توسيع نطاق الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين تقييم الطلاب وظروف التدريس والتعلم . 
 و أكد تقرير "تنفيذ ونتائج " المشروع الذي أصدره البنك الدولي مطلع الشهر الحالي ، بأنه تمت الموافقة على عملية إعادة هيكلة  المشروع في 4 تشرين الاول (أكتوبر)  2023، بهدف اعادة تنظيم النطاق والتدخلات في بعض مجالات النتائج لتتماشى مع أولويات الحكومة في أعقاب تأثير جائحة كوفيد-19 (إغلاق المدارس، وفقدان التعلم، وتعميق عدم المساواة في التعلم) ، حيث أن  المراجعات المهمة التي تم إجراؤها  حول المشروع  أظهرت الحاجة إلى ضرورة توفير دعم إضافي لتحفيز تدريب معلمي رياض الأطفال ومعدات الفصول الدراسية بما يتماشى مع  منهج تفاعلي جديد لرياض الأطفال، بالإضافة إلى المزيد من الدعم المباشر في تعميم الوصول إلى تعليم رياض الأطفال.

وبين البنك الدولي بأن المشروع الذي سينتهي العمل به في 25 أيار (مايو)  من عام 2025 ، قد تمكن من تحقيق عدة انجازات رئيسية ملفتة في مجالات نتائج المشروع ، حيث أن أبرز النتائج التي تم انجازها في مجال نتائج توسيع نطاق الوصول وتحسين جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ، تتمثل في وصول عدد الاطفال الاردنييين واللاجئين السوريين المسجلين في مرحلة الروضة الثانية إلى نحو 135 ألف طفل ، وهو ما يتجاوز العدد المستهدف والذي كان محدد ب 120 ألف طفل . 

كما  تم تطوير وبث المحتوى التلفزيوني الذي يغطي الأقسام الرئيسية للمنهج الرسمي لكافة المراحل المدرسية في المملكة بما فيها المواد المتعلقة بفصول رياض الاطفال وتشغيلها . فضلا عن  تطوير نظام ضمان الجودة في رياض الأطفال وتجريبه وتقديمه للاعتماد الرسمي.
أما في مجال  نتائج تحسين ظروف التدريس والتعلم.  فقد تم تطوير واعتماد ونشر المعايير الوطنية المهنية الجديدة للمعلمين (NTPS) وإطار التقييم ،  كما تم تقييم 678 من المعلمين المعينين  ديثا وفقًا لـ NTPS واستوفوا الحد الأدنى من المعايير في الممارسات التربوية، إضافة إلى الانتهاء من  تدريب نحو 10 آلاف معلم  من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر، إلى جانب استوفى حوالي 6 آلاف معلم من  مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر الحد الأدنى من المعايير في الممارسات الاجتماعية والعاطفية على النحو المحدد في
  إطار تقييم المعلمين ، وبالإضافة إلى ذلك، تم تصميم برنامج مدرسي لتحسين التعلم الاجتماعي والعاطفي للطلاب وتجريبه في 93 مدرسة ، تنخرط بها نسبة مرتفعة  من الطلاب اللاجئين السوريين.
  وفي ما يتعلق بنتائج مجال  إصلاح نظام تقييم الطلاب وإصدار الشهادات تتمثل الانجازات المحققة في  هذا المجال بما يلي ،  تنفيذ الاختبار التشخيصي للصف الثالث في القراءة ، والرياضيات في الصف الأول في جميع المدارس المستهدفة. إلى  جانب المضي في إصلاح التوجيهي ، حيث يتم  العمل على فصل وظيفة التخرج من المرحلة الثانوية لامتحان التوجيهي عن وظيفتها في تحديد القبول في التعليم العالي. 
وفي مجال تعزيز إدارة نظام التعليم. تم الانتهاء من رسم خرائط المناهج الدراسية التي تحدد الفرص المتاحة لدمج المواد التعليمية المدمجة في ممارسات التدريس ، إضافة إلى الانتهاء من  تطوير استراتيجية التعلم وهي في انتظار الاعتماد الرسمي.
و أكد التقرير بأنه تم صرف  كامل تمويل البند المخصص الإعتماد ونشر معايير مهنية وطنية جديدة للمعلمين والبالغ 6 مليون دولار ، إضافة إلى صرف  كامل التمويل المخصص لبند صيانة المدارس والمقدر ب 5 ملايين دولار ، إلى جانب صرف كامل المبلغ المرصود لتمويل بند تنفيذ الاختبار التشخيصي للصف الثالث حول القراءة ، والرياضيات في الصف الأول في جميع المدارس المستهدفة والبالغ 7 مليون دولار ، 

و أوضح التقرير بأنه تم صرف ما نسبته 69% من إجمالي قيمة التمويل المرصود لبند زيادة توفير الموارد والادوات المطلوبة للمشروع والمقدرة ب 32 مليون دولار ، فضلا عن صرف ما نسبته  54 % من اجمالي قيمة تمويل البند المخصص لدعم تعليم الاطفال من  اللاجئين السوريين المسجلين في المدارس المستهدفة والمقدر ب 25 مليون دولار  ، إضافة إلى صرف ما نسبته 21% من إجمالي قيمة تمويل البند المخصص  لتعزيز إعداد المعلمين وإدارتهم ، والبالغ 29 مليون دولار . 
ويقدر حجم تمويل  المشروع بـ 300 مليون دولار ، إذ كان البنك  قد مول المشروع أول مرة في عام  2017 ، بـ200 مليون دولار، ثم قدم تمويل إضافي خلال عام  2021 بمقدار 100 مليون دولار، وذلك لدعم جهود الحكومة في التصدي لتحديات التعليم الناتجة عن جائحة "كورونا" ، وزيادة الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي وإصلاح تقييم الطلاب، بما في ذلك الانتقال بشهادة "التوجيهي" إلى نظام رقمي قائم على الكفاءة
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزارة الصناعة والتجارة

إطلاق مشروع حول الإنتاج الأنظف في المنشآت الصناعية

منذ 8 دقيقة
الرخاء لرجال الأعمال تبحث تعزيز التعاون مع السفارة التركية

الرخاء لرجال الأعمال تبحث تعزيز التعاون مع السفارة التركية

منذ 17 دقيقة
ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني يوقع مذكرة تعاون مع منتدى الأعمال اللبناني الأردني

"الأعمال الفلسطيني الأردني" يوقع مذكرة تعاون مع "الأعمال اللبناني الأردني"

منذ1 ساعة
العلم الأردني

20 شركة أردنية تشارك بمعرض الخليج الصناعي

منذ1 ساعة
399914344_714447394050302_3533012761311967621_n

الحكومة توافق على عدة مذكرات اقتصادية

منذ19 ساعة
مستوردات - (أرشيفية)

انخفاض المستوردات 6% خلال 8 أشهر

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما يجري في القدس أيها العرب

ماهر أبو طير |اليوم

اقصف.. اقتل.. دمر.. لن يحاسبك أحد

جهاد المنسي |اليوم

بعد العدوان.. ماذا يريد الشارع الأردني؟

نضال منصور |اليوم

كيان محتل تتكشف هشاشته

يوسف محمد ضمرة |اليوم

الغرب وحقوق الإنسان الفلسطيني.. السقوط الكبير

أحمد عوض |اليوم

في مستوى الحدث

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ما نوع التهجير الذي تريده أميركا؟

سميح المعايطة |اليوم

الكتابة على هوامش النص

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات | منذ16 ساعة
مقاتلون من كتائب القسام الفلسطينية في قطاع غزة - (أرشيفية)

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟

ترجمات | منذ16 ساعة
سيارات إسعاف في غزة

ورقة سياسة: بدائل لتوجيه سياسي بشأن السكان المدنيين في غزة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
Untitled-1‏فلسطينيون يحتمون في مخيم مؤقت للنازحين من منازلهم بسبب أوامر الإخلاء والغارات الجوية الإسرائيلية، خان يونس، جنوب غزة - (أرشيفية)

نص ‏الخطة الإسرائيلية للتطهير العرقي في غزة: الترجمة الكاملة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن يعانق بنيامين نتنياهو في زيارة دعم قام بها مؤخرًا إلى إسرائيل - (أرشيفية)

أميركا تساند إسرائيل.. لكنها تخشى الاحتمالات الرهيبة للحرب

ترجمات |03 تشرين الثاني 2023
فلسطينيان وسط الدمار الذي أحدثه قصف الكيان الصهيوني في غزة - (أرشيفية)

أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة: "اليوم التالي"

ترجمات |03 تشرين الثاني 2023
 