البنك الدولي : تقدم جيد بمشروع دعم اصلاح التعليم

عبدالرحمن الخوالدة

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أعلن البنك الدولي أخيرا أن مشروع دعم إصلاح التعليم في الاردن و الذي يتم تنفيذه من قبل وزارة التربية والتعليم ، قد حقق تقدما جيدا وبأن التقدم العام في تنفيذ المشروع القائم على النتائج مرضيا.ويتمثل الهدف التطويري للمشروع الذي أنطلق العمل به في كانون الاول (ديسمبر ) من عام 2017 ، في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين تقييم الطلاب وظروف التدريس والتعلم .و أكد تقرير "تنفيذ ونتائج " المشروع الذي أصدره البنك الدولي مطلع الشهر الحالي ، بأنه تمت الموافقة على عملية إعادة هيكلة المشروع في 4 تشرين الاول (أكتوبر) 2023، بهدف اعادة تنظيم النطاق والتدخلات في بعض مجالات النتائج لتتماشى مع أولويات الحكومة في أعقاب تأثير جائحة كوفيد-19 (إغلاق المدارس، وفقدان التعلم، وتعميق عدم المساواة في التعلم) ، حيث أن المراجعات المهمة التي تم إجراؤها حول المشروع أظهرت الحاجة إلى ضرورة توفير دعم إضافي لتحفيز تدريب معلمي رياض الأطفال ومعدات الفصول الدراسية بما يتماشى مع منهج تفاعلي جديد لرياض الأطفال، بالإضافة إلى المزيد من الدعم المباشر في تعميم الوصول إلى تعليم رياض الأطفال.وبين البنك الدولي بأن المشروع الذي سينتهي العمل به في 25 أيار (مايو) من عام 2025 ، قد تمكن من تحقيق عدة انجازات رئيسية ملفتة في مجالات نتائج المشروع ، حيث أن أبرز النتائج التي تم انجازها في مجال نتائج توسيع نطاق الوصول وتحسين جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ، تتمثل في وصول عدد الاطفال الاردنييين واللاجئين السوريين المسجلين في مرحلة الروضة الثانية إلى نحو 135 ألف طفل ، وهو ما يتجاوز العدد المستهدف والذي كان محدد ب 120 ألف طفل .كما تم تطوير وبث المحتوى التلفزيوني الذي يغطي الأقسام الرئيسية للمنهج الرسمي لكافة المراحل المدرسية في المملكة بما فيها المواد المتعلقة بفصول رياض الاطفال وتشغيلها . فضلا عن تطوير نظام ضمان الجودة في رياض الأطفال وتجريبه وتقديمه للاعتماد الرسمي.أما في مجال نتائج تحسين ظروف التدريس والتعلم. فقد تم تطوير واعتماد ونشر المعايير الوطنية المهنية الجديدة للمعلمين (NTPS) وإطار التقييم ، كما تم تقييم 678 من المعلمين المعينين ديثا وفقًا لـ NTPS واستوفوا الحد الأدنى من المعايير في الممارسات التربوية، إضافة إلى الانتهاء من تدريب نحو 10 آلاف معلم من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر، إلى جانب استوفى حوالي 6 آلاف معلم من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر الحد الأدنى من المعايير في الممارسات الاجتماعية والعاطفية على النحو المحدد فيإطار تقييم المعلمين ، وبالإضافة إلى ذلك، تم تصميم برنامج مدرسي لتحسين التعلم الاجتماعي والعاطفي للطلاب وتجريبه في 93 مدرسة ، تنخرط بها نسبة مرتفعة من الطلاب اللاجئين السوريين.وفي ما يتعلق بنتائج مجال إصلاح نظام تقييم الطلاب وإصدار الشهادات تتمثل الانجازات المحققة في هذا المجال بما يلي ، تنفيذ الاختبار التشخيصي للصف الثالث في القراءة ، والرياضيات في الصف الأول في جميع المدارس المستهدفة. إلى جانب المضي في إصلاح التوجيهي ، حيث يتم العمل على فصل وظيفة التخرج من المرحلة الثانوية لامتحان التوجيهي عن وظيفتها في تحديد القبول في التعليم العالي.وفي مجال تعزيز إدارة نظام التعليم. تم الانتهاء من رسم خرائط المناهج الدراسية التي تحدد الفرص المتاحة لدمج المواد التعليمية المدمجة في ممارسات التدريس ، إضافة إلى الانتهاء من تطوير استراتيجية التعلم وهي في انتظار الاعتماد الرسمي.و أكد التقرير بأنه تم صرف كامل تمويل البند المخصص الإعتماد ونشر معايير مهنية وطنية جديدة للمعلمين والبالغ 6 مليون دولار ، إضافة إلى صرف كامل التمويل المخصص لبند صيانة المدارس والمقدر ب 5 ملايين دولار ، إلى جانب صرف كامل المبلغ المرصود لتمويل بند تنفيذ الاختبار التشخيصي للصف الثالث حول القراءة ، والرياضيات في الصف الأول في جميع المدارس المستهدفة والبالغ 7 مليون دولار ،و أوضح التقرير بأنه تم صرف ما نسبته 69% من إجمالي قيمة التمويل المرصود لبند زيادة توفير الموارد والادوات المطلوبة للمشروع والمقدرة ب 32 مليون دولار ، فضلا عن صرف ما نسبته 54 % من اجمالي قيمة تمويل البند المخصص لدعم تعليم الاطفال من اللاجئين السوريين المسجلين في المدارس المستهدفة والمقدر ب 25 مليون دولار ، إضافة إلى صرف ما نسبته 21% من إجمالي قيمة تمويل البند المخصص لتعزيز إعداد المعلمين وإدارتهم ، والبالغ 29 مليون دولار .ويقدر حجم تمويل المشروع بـ 300 مليون دولار ، إذ كان البنك قد مول المشروع أول مرة في عام 2017 ، بـ200 مليون دولار، ثم قدم تمويل إضافي خلال عام 2021 بمقدار 100 مليون دولار، وذلك لدعم جهود الحكومة في التصدي لتحديات التعليم الناتجة عن جائحة "كورونا" ، وزيادة الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي وإصلاح تقييم الطلاب، بما في ذلك الانتقال بشهادة "التوجيهي" إلى نظام رقمي قائم على الكفاءة