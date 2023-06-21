الأربعاء 21 حزيران 2023
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البنك العربي الإسلامي الدولي يحصل على جائزة أفضل مؤسسة مالية في الأردن

جائزة البنك العربي الإسلامي الدولي- (من المصدر)
جائزة البنك العربي الإسلامي الدولي- (من المصدر)
أعلنت مجلة غلوبال فاينانس العالمية ومقرها نيويورك عن حصول البنك العربي الإسلامي الدولي، على جائزتها السنوية عن فئة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الأردن للعام 2023.اضافة اعلان
وبحسب بيان الجائزة، فقد جاء حصول البنك على الجائزة بناء على اختيار لجنة تحكيم المسابقة والتي اعتمدت على عدد من العناصر أهمها قوة الأداء المالي والتشغيلي، التميز في خدمة العملاء، الإبداع والابتكار، والدور الذي يقدمه البنك تجاه المجتمع والاقتصاد والبيئة.
وفي هذه المناسبة، صرح مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي السيد اياد العسلي، أن هذه الجائزة  تضاف إلى سجل البنك الحافل بالعديد من الجوائز والتكريمات من جهات محلية وعالمية لما يبذله  من جهود في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة بهدف تحقيق تطلعات العملاء وخدمة مجتمعه واقتصاده المحلي، وأن أفضل تكريم يسعى إليه البنك دوماً، هو رضا عملائه ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم الشخصية والمالية.
هذا وقد تأسس البنك العربي الإسلامي الدولي، العام 1997 في الأردن ويقدم خدماته في كافة المحافظات الأردنية من خلال شبكة فروعه وصرافاته الآلية التي بلغت اليوم 47 فرعاً و 114 صرافاً آلياً، إضافة إلى مجموعة خدماته الرقمية المتطورة، ويركز البنك على تقديم المنتجات المبتكرة لتلبية احتياجات العملاء، وتبلغ ودائع العملاء لدى البنك أكثر من 4 مليارات دولار أميركي.
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