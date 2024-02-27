الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البنك المركزي: أدوات جديدة للسياسة النقدية تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية

البنك المركزي الأردني - (أرشيفية)
البنك المركزي الأردني - (أرشيفية)
استحدث البنك المركزي الأردني، بالتعاون مع البنوك الإسلامية العاملة، أدوات جديدة للسياسة النقدية تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
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يأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي على تطوير الإطار التشغيلي للسياسة النقدية وتنويع أدواتها المستخدمة في ضوء الممارسات الفضلى للبنوك المركزية واحتياجات السوق النقدي والمصرفي المحلي.

وأكد البنك المركزي أن الأدوات المستحدثة ستسهم في زيادة فاعلية إدارة السيولة في السوق النقدي وكفاءتها، ومساعدة البنوك الإسلامية على إدارة سيولتها بمرونة أكبر وإيجاد سوق فعال فيما بينها.

وبموجب هذه الأدوات، سيكون البنك المركزي قادراً على توفير السيولة النهارية للبنوك الإسلامية، وكذلك توفير السيولة لليلة واحدة ولغاية أسبوع بناءً على طلبها، أو بمبادرة من البنك المركزي في الوقت والأجل والحجم الذي يراه البنك المركزي مناسباً وبما يحقق الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية.
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