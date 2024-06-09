البنك المركزي.. إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد بمناسبة اليوبيل الفضي

أعلن البنك المركزي الأردني عن إطلاق موقعه الإلكتروني الرسمي الجديد بعد إعادة تطويره تطويراً شاملاً، ليتيح لزوار الموقع تجربة مميزة تلبي احتياجاتهم في الحصول على كافة معلومات القطاعات التابعة له بكل سهولة، والتعرف على مهام ومسؤوليات البنك وأبرز إنجازاته وآخر الأخبار وإلى العديد من الإحصاءات الدورية.

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ويعتبر هذا المشروع، جزءاً من رؤية البنك المركزي لتعزيز الشفافية والإفصاح، حيث تم تصميم الموقع الجديد ليضم العديد من الصفحات التي خصصت لعرض محتوى غني باللغتين العربية والإنجليزية، كما تم إثراء الموقع الجديد بمحرك بحث متقدم لضمان سهولة التصفح والوصول للمعلومات مع إمكانية التصفح من مختلف الأجهزة الذكية، كما لم يغفل التصميم الجديد عن مراعاة الاحتياجات البصرية المختلفة للمتصفحين لأجل ذلك تم إتاحة العديد من الخيارات مثل إمكانية التحكم بحجم الخط، وخاصية القراءة الصوتية للنصوص.



ويأتي الموقع الجديد بتصميم حديث وميزات متقدمة، ليكون واجهة البنك المركزي لكافة الزائرين ومصدراً شاملاً لكافة المعلومات وذلك من خلال إتاحة إمكانية المتابعة لكافة المستجدات والأخبار ذات الصلة بالبنك المركزي، مثل قرارات السياسة النقدية، وسياسة وبرنامج البنك لتعزيز الاشتمال المالي ورؤية التكنولوجيا المالية والابتكار والتقدم بفكرة إبداعية، والأطر القانونية والرقابية الناظمة للقطاعات الخاضعة لرقابة البنك، وما يتبعها من تطورات في إدارة المخاطر السيبرانية والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، وغيرها من المهام والمسؤوليات التي يضطلع بها البنك المركزي.



وإيماناً من البنك بأهمية الشمولية ورفد بيئة أكثر تفاعلية وتشاركية مع المجتمع ولتحقيق التواصل المباشر، فقد حرص على أن يحافظ الموقع الجديد على قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور، يمكن من خلالها تقديم الشكاوى المتعلقة بالمؤسسات المالية المرخصة، وتقديم أي مقترحات أو استفسارات.