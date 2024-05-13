البنك المركزي يعلن إطلاق أكاديمية التكنولوجيا المالية الأردنية

أعلن محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، عن مبادرة جديدة للبنك المركزي الأردني تتمثل بتأسيس أكاديمية الفنتك الأردنية (FTA Jordan) تحت مظلة معهد الدراسات المصرفية، وذلك كثمرة للتعاون بين البنك المركزي والمعهد. وقال الشركس، خلال حفل اطلاق الأكاديمية الذي حضره مسؤولون حكوميون وقيادات القطاع المالي والمصرفي والشركاء الدوليون، أن هذه المبادرة الهامة تجسد إلتزام البنك المركزي الاردني بتبني التقدم التكنولوجي وتعزيز الابتكار في القطاع المالي والمصرفي.

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وسلط محافظ البنك المركزي في كلمته الضوء على الرؤية الاستراتيجية للبنك المركزي لسد الفجوة المعرفية في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، وذلك تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة للاعوام 2023- 2033 والتي جاءت بتوجيهات مباشرة من سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.



وبين شركس أن أكاديمية FTA Jordan ستكون بمثابة منارة إقليمية للابتكار المالي، وتوفير التعليم المتخصص وبرامج التدريب القوية في مجال التكنولوجيا المالية. وقد تم تصميم هذه البرامج لتزويد العاملين في القطاع المالي والمصرفي وقادة المستقبل ورجال الأعمال والرياديين بالمهارات الأساسية للتطور ومواصلة التقدم في المشهد المالي الذي يتطور بسرعة كبيرة. كما تم بناء الأكاديمية على القيم الأساسية للتميز والابتكار والقيادة، والتي تنعكس في كل جانب من جوانب عملياتها.



كما تناول الشركس التطورات التكنولوجية الحديثة التي نفذها البنك المركزي الأردني، مثل أنظمة الدفع الإلكترونية والمختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والابتكار (JoRegBox). إذ تؤكد هذه الإنجازات التزام البنك المركزي بدعم وتنظيم ابتكارات التكنولوجيا المالية. بالإضافة إلى ذلك، أكد الشركس أن المبادرات الإستراتيجية التي كان قد اطلقها البنك المركزي، مثل الإستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية، ورؤية التكنولوجيا المالية والابتكار في الأردن، واستراتيجية التمويل الأخضر هي شهادة على النهج الشامل الذي يتبعه البنك المركزي تجاه التحول الرقمي والمالي الشامل في الأردن.



ومع بدء FTA Jordan رحلتها، أكد المحافظ على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية والهيئات التعليمية والمنظمات الدولية. حيث تعتبر عمليات التعاون هذه ضرورية لتعزيز بيئة التكنولوجيا المالية الداعمة التي تشجع الابتكار والنمو. وأكد الشركس على أن إنشاء الاكاديمية لا يمثل تقدمًا كبيرًا في القطاع المالي الأردني فحسب، بل يضع الأردن أيضًا كرائد في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة. وأعرب محافظ البنك المركزي عن عميق امتنانه لجميع الشركاء المحليين والدوليين الذين كان دعمهم الثابت أمرًا حيويًا في إنشاء الأكاديمية.



من جهته، بين مدير معهد الدراسات المصرفية الدكتور رياض الهنداوي أن المعهد عمل بتوجيه من البنك المركزي الأردني والتعاون معه، على تأسيس وإطلاق أكاديمية الفنتك الأردنية. لتكون هذه الأكاديمية، التي تقع تحت مظلة المعهد، وإحدى مكونات منظومة التكنولوجيا المالية في الأردن، قوة رائدة في مجال التدريب على التكنولوجيا والابتكار المالي، وتلبي الطلب المتزايد في الأردن والمنطقة على نطاق أوسع.



كما أكد الهنداوي على أن أكاديمية FTA Jordan تستهدف في خدماتها مجموعة متنوعة من الفئات، تشمل موظفي القطاع المالي والمصرفي ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمرأة والشباب سواء طلاب الجامعات أو الخريجين الباحثين عن عمل، مما يضمن الشمولية والوصول الواسع إلى التعليم والفرص في مجال التكنولوجيا المالية.



وعلى صعيد سوق رأس المال، بين رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو أن مبادرة البنك المركزي لتأسيس مختبر تنظيمي للتكنولوجيا المالية والابتكار (JoRegBox) الذي انضمت إليه هيئة الأوراق المالية إلى جانب البنك المركزي في علاقة تشاركية، يستدعي بالضرورة توفير الإمكانات الفنية والتشغيلية وبناء قدرات بشرية مؤهلة قادرة على التعامل مع الأفكار المالية غير التقليدية ووضعها على مسار واضح ودقيق حتى تخرج بصيغة قابلة للتطبيق، وهنا يأتي دور أكاديمية FTA Jordan التي تبناها معهد الدراسات المصرفية لتكون رافدا رئيسيا للكوادر البشرية المؤهلة والمدربة للتعامل مع احتياجات قطاع التكنولوجيا المالية على المستويين المحلي والاقليمي.



من جانبها أكدت السيدة ليلى سرحان نائب الرئيس الأول لشركة Visa ورئيس الشركة في شمال أفريقيا والمشرق العربي وباكستان: “في Visa، ندرك الدور الحاسم الذي نلعبه في تعزيز الثقافة المالية، و باعتبارنا شركة رائدة في مجال المدفوعات الرقمية، فإننا في Visa ندرك الدور الحاسم الذي نلعبه في تعزيز التحول الرقمي في المنطقة ودعم المواهب المحلية التي ستمكن هذه الحركة. نحن فخورون بالشراكة مع البنك المركزي الأردني ومعهد الدراسات المصرفية لقيادة مبادرات مهمة مثل Fintech Academy Jordan حتى يتمكن مجتمع الشركات الناشئة من الوصول إلى الأدوات والتعليم اللازم للارتقاء بصناعة الدفع والتكنولوجيا في الأردن إلى المستوى التالي".