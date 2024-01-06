السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البنوك الأردنية تسجّل أول صندوق استثمار

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وزارة الاستثمار
سجّل ائتلافٌ يضم 16 بنكًا أردنيًا أول صندوق استثمار في الأردن بتاريخ 31/12/2023 -صندوق رأس المال والاستثمار الأردني- بصفة رسمية في وزارة الاستثمار وفقًا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022، قدّم بموجبه الصندوق التزامًا رأسماليًا قدره 275 مليون دينار أردني مما يجعله أكبر صندوق استثماري يؤسّسه القطاع الخاص في الأردن.اضافة اعلان
واكد صندوق رأس المال والاستثمار الأردني في بيان صحفي أن تاسيسه يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن وتطلعاتها؛ إذ يهدف إلى الاستثمار في الشركات الواعدة التي تمتلك فرصًا للنمو والتطور والتوسع، من خلال توفير رأس مال جديد للمساعدة في زيادة فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء الأردن.
ويستهدف الصندوق الاستثمارات في القطاعات الحيوية والواعدة والصناعات عالية القيمة مثل الأمن الغذائي والصحي، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تسخير إمكانات الأردن في بناء المستقبل.
وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، هاني القاضي، أنّ الصندوق يُشكّل أداة تمكين رئيسية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتسريع النمو من خلال استغلال الإمكانات الاقتصادية الكاملة للأردن.
وأوضح أن هناك ايمانا بإمكانات الأردن بصفته سوقًا استثماريًا واعدًا، والفرص متاحة لتنفيذ استثمارات هادفة ذات أثرٍ اقتصادي واجتماعي قابل للقياس ويعود بالكثير من النّفع، فضلًا عن العائد المالي السليم على استثمارات، مضيفا أن استثمارات الصندوق ستركز على الاستثمار في الشركات من أجل إيجاد فرص عمل عالية الأجر للعمالة الماهرة، وتنمية أسواق الصادرات، وإظهار الأوجه المُمكنة للتوسع الإقليمي".
وبدوره، علّق الرئيس التنفيذي لشركة إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني فارس شرف؛ ، قائلًا: "بدأ صندوق رأس المال والاستثمار الأردني بالفعل بالاستثمار بشكلٍ كبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما تجسّد باستثمارنا في مدينة العقبة الرقمية ونستكمل حاليًا تفاصيل استثمارات إضافية يصل إجمالها إلى 55 مليون دينار أردني تقريبًا، ومن المتوقَّع اختتامها خلال الأشهر المقبلة".
وأضاف شرف: "ستركز استثماراتنا المقبلة بشكلٍ أساسي على القطاع الغذائي والزراعي، مع الأخذ بالاعتبار استثمارات التكنولوجيا التعليمية، والتعبئة والتغليف، والصناعات الدوائية، والتصنيع عالي القيمة".
(بترا)
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