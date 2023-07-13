البورصة ترتفع %0.16

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2455.69 نقطة، بارتفاع نسبته 0.16 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي 5.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2،469 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.15 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.40 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.23 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التكنولوجيا والإتصالات، الخدمات التعليمية، الأدوية والصناعات الطبية، الطاقة والمنافع، العقارات، الخدمات التجارية، الأغذية والمشروبات، النقل 1.62 %، 0.80 %، 0.59 %، 0.52 %، 0.49 %، 0.40 %، 0.31 %، 0.20 %، 0.02 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية والانشائية، الفنادق والسياحة، صناعات الملابس والجلود والنسيج، البنوك، الخدمات المالية المتنوعة 1.34 %، 0.82 %، 0.53 %، 0.47 %، 0.29 %،0.05 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي دلتا للتأمين بنسبة 4.94 %، المنارة الإسلامية للتأمين بنسبة 4.55 %، الأردن الدولية للاستثمار بنسبة 4.48 %، انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 4.35 %، والأردنية للتطوير والاستثمار المالي بنسبة 4.17 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي حدائق بابل المعلقة للاستثمارات بنسبة 4.94 %، العربية الدولية للفنادق بنسبة 4.82 %، الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 3.23 %، العربية لصناعة المواسير المعدنية بنسبة 2.54 %، والاردن الدولية للتأمين بنسبة 2.38 %.