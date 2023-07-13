الخميس 13 تموز 2023
النسخة المطبوعة

البورصة ترتفع %0.16

مؤشر "البورصة" ينخفض 0.18 %
بورصة
 ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2455.69 نقطة، بارتفاع نسبته 0.16 %. 
وبلغ حجم التداول الإجمالي 5.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2،469 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.15 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.40 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.23 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التكنولوجيا والإتصالات، الخدمات التعليمية، الأدوية والصناعات الطبية، الطاقة والمنافع، العقارات، الخدمات التجارية، الأغذية والمشروبات، النقل 1.62 %، 0.80 %، 0.59 %، 0.52 %، 0.49 %، 0.40 %، 0.31 %، 0.20 %، 0.02 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية والانشائية، الفنادق والسياحة، صناعات الملابس والجلود والنسيج، البنوك، الخدمات المالية المتنوعة 1.34 %، 0.82 %، 0.53 %، 0.47 %، 0.29 %،
0.05 % على التوالي. 
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي دلتا للتأمين بنسبة 4.94 %، المنارة الإسلامية للتأمين بنسبة 4.55 %، الأردن الدولية للاستثمار بنسبة 4.48 %، انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 4.35 %، والأردنية للتطوير والاستثمار المالي بنسبة 4.17 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي حدائق بابل المعلقة للاستثمارات بنسبة 4.94 %، العربية الدولية للفنادق بنسبة 4.82 %، الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 3.23 %، العربية لصناعة المواسير المعدنية بنسبة 2.54 %، والاردن الدولية للتأمين بنسبة 2.38 %.
البترا

البترا : 5 منشآت سياحية توفر 500 غرفة فندقية جديدة منذ8 ساعة

الحمل الكهربائي يسجل 3500 ميجاواط مساء الأربعاء

الحمل الكهربائي يسجل 3500 ميجاواط مساء الأربعاء منذ8 ساعة

56% نسب اشغال فنادق المملكة

56% نسب اشغال فنادق المملكة منذ9 ساعة

استمرار استقبال طلبات جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

استمرار استقبال طلبات جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية منذ9 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أرشيفية

السياحة والمغتربون يرفعان الطلب على الدينار

منذ1 ساعة
منصة زين تطلق برنامج "Future Founders" لطلاب "الأردنية"

منصة زين تطلق برنامج "Future Founders" لطلاب "الأردنية"

منذ1 ساعة
اعمدة كهرباء ضغط عالي - كهرباء

"الكهرباء" تستبعد تسجيل أحمال قياسية حاليا

منذ1 ساعة
جهاز تكييف

إقبال ضعيف على أجهزة التكييف

منذ1 ساعة
تكسي

%7 زيادة وسائط النقل العام

منذ1 ساعة
الطيران - طائرة

تشغيل رحلات من عمان إلى الغردقة جواً نهاية الشهر الحالي

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
 