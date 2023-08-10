"البورصة" ترتفع 0.17 %

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان، أمس، إلى 2443.02 نقطة، بنسبة 0.17 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 2.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم، نفذت من خلال 1.756 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و20 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.60 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.54 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.17 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، الصناعات الكهربائية، التكنولوجيا والاتصالات، التبغ والسجائر، صناعات الملابس والجلود والنسيج، النقل، الطاقة والمنافع، التأمين، الخدمات التجارية، البنوك، الصناعات الكيماوية 2.40 %، 2.40 %، 1.61 %، 1.41 %، 1.41 %،0.97 %، 0.42 %، 0.40 %، 0.39 %، 0.20 %،0.08 % على التوالي.في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات التعليمية، الخدمات المالية المتنوعة، العقارات 0.71 %، 0.71 %، 0.48 %، 0.26 %، 0.15 %، 0.14 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الأردن الدولية للتأمين بنسبة 4.88 %، المتخصصة للتجارة والاستثمارات بنسبة 4.69 %، زارة للاستثمار القابضة بنسبة 4.55 %، إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 4.55 %، وحديد الأردن بنسبة 4.55 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ البنك التجاري الأردني بنسبة 5.21 %، سبائك للاستثمار بنسبة 4.55 %، الطاقات الكامنة للاستثمارات بنسبة 4.32 %، الاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 3.51 %، وآفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 2.99 %.