الجمعة 11 آب 2023
النسخة المطبوعة

"البورصة" ترتفع 0.17 %

مستثمرون يراقبون أسعار الأسهم في بورصة عمان - (الغد)
بورصة
 ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان، أمس، إلى 2443.02 نقطة، بنسبة 0.17 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 2.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم، نفذت من خلال 1.756 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و20 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.60 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.54 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.17 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، الصناعات الكهربائية، التكنولوجيا والاتصالات، التبغ والسجائر، صناعات الملابس والجلود والنسيج، النقل، الطاقة والمنافع، التأمين، الخدمات التجارية، البنوك، الصناعات الكيماوية 2.40 %، 2.40 %، 1.61 %، 1.41 %، 1.41 %،
0.97 %، 0.42 %، 0.40 %، 0.39 %، 0.20 %،
0.08 % على التوالي. 
في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات التعليمية، الخدمات المالية المتنوعة، العقارات 0.71 %، 0.71 %، 0.48 %، 0.26 %، 0.15 %، 0.14 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الأردن الدولية للتأمين بنسبة 4.88 %، المتخصصة للتجارة والاستثمارات بنسبة 4.69 %، زارة للاستثمار القابضة بنسبة 4.55 %، إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 4.55 %، وحديد الأردن بنسبة 4.55 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ البنك التجاري الأردني بنسبة 5.21 %، سبائك للاستثمار بنسبة 4.55 %، الطاقات الكامنة للاستثمارات بنسبة 4.32 %، الاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 3.51 %، وآفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 2.99 %.
fee7b852-423c-4797-98a0-c9babf8c07f4

ارتفاع الإيرادات المحلية خلال 5 شهور منذ9 ساعة

65 %نسبة اشغال فنادق المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي

65 % نسبة اشغال فنادق المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي منذ10 ساعة

طقس حار - (تعبيرية)

المرصد العمالي يطالب بتعطيل العاملين بالمواقع المكشوفة أثناء موجة الحر منذ10 ساعة

59355485-434397_8_1649750605

انخفاض الدين العام ليسجل 89.8% من الناتج المحلي منذ10 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مبنى وزارة الطاقة والثروة المعدنية-(ارشيفية)

منع تصدير خام الفوسفات من "الريشة"

منذ2 ساعة
صالح الخرابشة

"الطاقة" تدرس تحميل "المرافق النفطية" جزءا من مسؤولية تأمين الغاز الطبيعي

منذ2 ساعة
الحكمة

"الحكمة" و"Rakuten Medical" توقعان اتفاقية ترخيص حصرية لتكنولوجيا علاج السرطان

منذ2 ساعة
ارتفاع

2.68 % ارتفاع معدل التضخم للمملكة خلال 7 أشهر

منذ2 ساعة
شعار شركة زين

"زين" الشريك الاستراتيجي لمهرجان صيف عمان بنسخته الـ15

منذ2 ساعة
Untitled-1

انتشار الإنترنت الثابت بين الأسر الأردنية يرتفع إلى 35 %

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
 