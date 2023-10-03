الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
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"البورصة" ترتفع 0.38 %

مستثمرون يراقبون أسعار الأسهم في بورصة عمان - (الغد)
البورصة - أرشيفية
 ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2440.29 نقطة، بارتفاع نسبته 0.38 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 5.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2.886 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 39 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و20 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.66 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.32 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.13 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الأغذية والمشروبات، الخدمات المالية المتنوعة، البنوك، الخدمات التجارية، التأمين، الطاقة والمنافع، الفنادق والسياحة 2.34 %،  1.41%، 1.31 %، 0.70 %، 0.38 %، 0.31 %، 0.25 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع النقل، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الصناعات الهندسية والإنشائية 0.69 %، 0.55 %، 0.52 %، 0.35 %، 0.18 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي تهامة للاستثمارات المالية بنسبة 5.00 %، سنيورة للصناعات الغذائية بنسبة 4.85 %، العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.79 %، المحفظة الوطنية للأوراق المالية بنسبة 4.48 %، والثقة للاستثمارات الأردنية بنسبة 3.95 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.88 %، الطاقات الكامنة للاستثمارات بنسبة 4.27 %، التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بنسبة 4.17 %، الديرة للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة
 3.57 %، والأولى للتأمين بنسبة 2.70 %.
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