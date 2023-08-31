"البورصة" ترتفع 0.46 %

اضافة اعلان

عمان -الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس، إلى 2408.69 نقطة، بارتفاع نسبته 0.46 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 5.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2.961 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها. أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات 1.23 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي 0.24 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة 0.08 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الخدمات التعليمية، الطاقة والمنافع، الخدمات التجارية، الصناعات الكهربائية، النقل، العقارات، البنوك، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 3.95 %، 2.08 %، 1.57 %، 1.44 %، 1.31 %، 0.78 %، 0.32 %، 0.24 %، 0.23 %، 0.11 % على التوالي.في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الهندسية والإنشائية، الفنادق والسياحة، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكيماوية، التأمين، الأغذية والمشروبات 2.23 %، 0.94 %، 0.51 %، 0.37 %، 0.31 %، 0.29 %، 0.17 %، 0.14 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي، مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بنسبة 7.69 %، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 7.69 %، العربية لصناعة الألمنيوم/آرال بنسبة 7.17 %، الوطنية لصناعات الألمنيوم بنسبة 6.45 %، والعربية الدولية للتعليم والاستثمار بنسبة 5.49 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي، الطاقات الكامنة للاستثمارات بنسبة 4.80 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.26 %، الدولية للفنادق والأسواق التجارية بنسبة 4.08 %، دار الدواء للتنمية والاستثمار بنسبة 3.20 %، والأردنية للاستثمارات المتخصصة بنسبة 3.17 %.