الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البورصة تنخفض 0.12 %

بورصة عمان - (أرشيفية)
البورصة
 تراجع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.12 %، لينهي تداولات يوم أمس عند مستوى 2421.13 نقطة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 3.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم، نفذت من خلال 1,438 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 84 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 13 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و33 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة
 0.60 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.40 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.16 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات المالية المتنوعة، البنوك، التأمين، الخدمات التجارية 0.55 %، 0.19 %، 0.14 %، 0.04 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الأدوية والصناعات الطبية، النقل، العقارات، الخدمات التعليمية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الطاقة والمنافع، الأغذية والمشروبات، التكنولوجيا والاتصالات 2.44 %، 1.70 %، 1.02 %، 0.73 %، 0.73 %، 0.60 %، 0.51 %، 0.43 %، 0.33 %، 0.09 % على التوالي. 
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي، التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بنسبة 4.88 %، المجموعة العربية الأوروبية للتأمين بنسبة 4.49 %، الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية بنسبة 4.35 %، البنك التجاري الأردني بنسبة 4.35 %، والاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين بنسبة 4.17 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي، فينيكس العربية القابضة بنسبة 6.25 %، الطاقات الكامنة للاستثمارات بنسبة 4.21 %، النقليات السياحة الأردنية /جت بنسبة 4.15 %، العبور للشحن والنقل بنسبة 3.70 %، والأردن ديكابولس للأملاك بنسبة 3.70 %.
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