الجمعة 28 تموز 2023
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"البورصة" تنخفض %0.85

مستثمرون يتابعون شاشة الأسعار في بورصة عمان- (ارشيفية)
بورصة
انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2435.43 نقطة، بانخفاض نسبته 0.85 %. 
وبلغ حجم التداول الإجمالي 8.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2،815 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 97 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 26 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة
 1.49 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.39 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.38 %.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الزرقاء للتعليم والاستثمار بنسبة 7.11 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.00 %، الصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 4.76 %، العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية بنسبة 4.21 %، وأمواج العقارية بنسبة 4.17 %.
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