الأحد 20 آب 2023
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البورصة.. سعي لإعادة النظر بالضريبة المفروضة على الصناديق الاستثمارية

مستثمرون يتابعون شاشة الأسعار في بورصة عمان- (ارشيفية)
بورصة عمان
 أكد المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، أهمية السعي لتطوير وتحسين أداء سوق عمان المالي وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.
وقال الوظائفي، خلال الجلسة الثالثة للمؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين، الذي افتتح أمس إن رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت العديد من المبادرات التي من شأنها دعم وتحسين سوق عمان المالي بالإضافة إلى خطة العمل الاستراتيجية التي يجري العمل على تنفيذها من قبل إدارة شركة بورصة عمان.اضافة اعلان
وبين أن بورصة عمان تسعى إلى إعادة النظر بالضريبة المفروضة على الصناديق الاستثمارية وإلغاء الرسوم المفروضة على الادراج في بورصة عمان، لافتا إلى أن السوق المالي يعاني من نقص في السيولة وتحديات أخرى تتعلق بكلف الاقتراض والتمويل.
وبين الوظائفي أن سوق عمان المالي شهد تطورا ملحوظا من حيث التحول الرقمي والاستثمار العالي بالتكنولوجيا مؤكدا وجود نظام إلكتروني عالمي من أجل مساندة وتعزيز تنافسية بورصة عمان.
ولفت إلى وجود تطبيق خاص لمتابعة التداول بشكل مباشر بأدوات سهلة وسريعة مبينا أن لدى شركة بورصة عمان خطة واضحة لضمان الجودة.
وبين الوظائفي خلال الجلسة التي جاءت بعنوان الاستثمار في بورصة عمان "الفرص والتحيات" والتي ادارها الزميل الصحفي فايق حجازين، أن الاستثمار الأجنبي يشكل 48 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في بورصة عمان.
بدوره، قال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين محمد البلبيسي إن الأردن يتمتع بنسب نمو إيجابي بنسب تصل الى 2.4 بالمائة، فيما يوجد لدينا استقرار وهذا أثر بشكل مباشر على الاستثمار والثقة بالإضافة إلى وجود جهاز مصرفي قوي ومتين.
ولفت البلبيسي إلى أن معظم الأرباح في بورصة عمان جاءت للتعويض عن فترة جائحة فيروس كورونا مشيرا إلى أن الأرباح تتحقق بقطاع البنوك والتعدين وشركة مصفاة البترول الأردنية.
ولفت البلبيسي إلى إن انخفاض إعداد الشركات المساهمة العامة إلى 170 شركة يتطلب معالجة الخلل الذي أدى إلى ذلك مبينا أن الشركات الناجحة بالأردن هي من الشركات العائلية. 
من جهته شدد الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال بشار العمد على ضرورة تشجيع الشركات نحو صناديق الادخار وتوجيهها نحو الاستثمار في سوق عمان المالي، مؤكدا إن صناديق الاستثمارات المشتركة تعتبر ذات عائد عال.
وعرض الرئيس التنفيذي لشركة (Equiti) الأردن لطفي شاهين الخدمات والبرامج التي تقدمها الشركة المتخصصة بمجال التكنولوجيا المالية ويعمل لديها 150 موظفا فيما 85 بالمائة من ودائعها وعملائها هم مستثمرون من الخارج.
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