 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"التجارة والصناعة" تطرح عطاءين لشراء القمح والشعير

القمح
القمح

طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاءين لشراء 100- 120 ألف طن قمح، و 100- 120 ألف طن من الشعير.


ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء المطلوب، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً غير مستردة للعطاء الواحد، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض لعطاء القمح هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق للثاني من تموز المقبل، وآخر موعد لقبول العروض لعطاء الشعير الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 3 تموز المقبل.

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واشترطت الوزارة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.- (بترا)

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