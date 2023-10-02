"الترقيم الأردنية" تسهم بتعزيز تنافسية الشركات الصناعية والتجارية

طارق الدعجة

أكد المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد، أن شركة هيئة الترقيم الأردنية المملوكة للمؤسسة تدعم الشركات الصناعية والتجارية لمواكبة التكنولوجيا والتحول الرقمي لتعزيز منافستها في الأسواق المحلية والخارجية.

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وقال الكايد، خلال رعايته احتفالية نظمتها شركة هيئة الترقيم الأردنية، أمس، بمرور 25 عاما على تأسسيها "إن الهيئة تعد قصة نجاح يحتذى بها؛ إذ أسهمت في تطوير وتحديث المنتجات عبر إدخال الترقيم والترميز لمختلف السلع بباركود أردني لتسهيل عمليات البيع والشراء".



وأكد الكايد، مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن شركة هيئة الترقيم الأردنية التي أسستها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية العام 1998 تسجد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في وضع أهدافها وخطط عملها من هيئة مديرين معظمها من القطاع الخاص، الأمر الذي انعكس على خدماتها وآليات عملها مع الشركات الصناعية والتجارية.



وأوضح أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تقدم الدعم المتواصل للهيئة لتطوير خدماتها وبما يتواءم مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي لتلبية متطلبات الصناعيين والتجاريين لمواكبة التطورات المتعلقة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.



وأكد المدير التنفيذي لشركة هيئة الترقيم الأردنية محمد زوانة، أن الشركة تسعى، من خلال خدماتها، الى تلبية حاجة الشركات الصناعية والتجارية، خصوصا في ظل التسارع الحاصل على الساحة محليا أو دوليا.



وأوضح زوانة، أن شركة "الترقيم" تمنح أرقام باركود لمنتجات الشركات، إضافة الى العديد من الخدمات، كخدمة تقديم الدعم الفني والاستشارات للشركات الراغبة بتطبيق معايير "ال جي اس ون".



وقال نائب رئيس هيئة المديرين في شركة هيئة الترقيم الأردنية د.فادي الأطرش "اليوم نحتفل باليوبيل الفضي على تأسيس الهيئة كهيئة، وهي مسؤولة عن إدارة العمليات كافة المتعلقة بتعريف وترميز السلع حسب المعايير والقوانين العالمية".



وأكد الأطرش أهمية الدور الذي تقوم به الشركة في تسهيل عمليات تبادل المعلومات والعمليات التجارية، وتتبع حركة السلع، والتأكد من منشئها، مما يسهم من رفع كفاءة العمل، والتوزيع والانتشار، من خلال تطبيقات الباركود والتجارة الإلكترونية.

وبما يتعلق بالدواء والرعاية الصحية، أشار الأطرش الى الدعم والتعاون المستمر والمتواصل مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي وضعت وطورت المعايير المتعلقة بالبار الكود والترميز لتضمن دواء آمنا للمريض والمواطن.



وخلال الاحتفالية، كرم رئيس هيئة المديرين أحمد الطراونة، الشركات الأعضاء المسجلة بعضوية شركة هيئة الترقيم الأردنية منذ أكثر من 25 عاما.



وعلى هامش الاحتفالية، تم عقد جلستين تضمنتا تطور شركة هيئة الترقيم الأردنية خلال مسيرة 25 عاما ورؤيتها المستقبلية والفرص المتاحة، إضافة الى جلسة عرضت قصص نجاح ملهمة لشركات أردنية عملت على تطبيق المعايير العالمية في القطاعات الصناعية والتجارية.



وتعد "هيئة الترقيم" شركة مملوكة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، وعضوا في المنظمة العالمية (جي إس ون)، إلى جانب 116 هيئة ترقيم من مختلف دول العالم، وتقدم خدماتها لأكثر من 3300 شركة، فيما تدير جميع العمليات المتعلقة بتعريف وترميز السلع والخدمات والأماكن وغيرها من مكونات سلاسل التزويد، حسب المواصفات والمعايير العالمية، لغايات تسهيل تبادل المعلومات التجارية المتعلقة بحركة السلع والخدمات بين مختلف الأطراف التجارية، ورفع كفاءة العمل في الإنتاج والبيع والتوزيع باستخدام وسائل تكنولوجية من خلال تطبيقات "الباركود" والتجارة الإلكترونية.

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