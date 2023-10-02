الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

"الترقيم الأردنية" تسهم بتعزيز تنافسية الشركات الصناعية والتجارية

Untitled-1
مشاركون في احتفالية نظمتها شركة هيئة الترقيم الأردنية أمس - (الغد)

أكد المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد، أن شركة هيئة الترقيم الأردنية المملوكة للمؤسسة تدعم الشركات الصناعية والتجارية لمواكبة التكنولوجيا والتحول الرقمي لتعزيز منافستها في الأسواق المحلية والخارجية.

اضافة اعلان


وقال الكايد، خلال رعايته احتفالية نظمتها شركة هيئة الترقيم الأردنية، أمس، بمرور 25 عاما على تأسسيها "إن الهيئة تعد قصة نجاح يحتذى بها؛ إذ أسهمت في تطوير وتحديث المنتجات عبر إدخال الترقيم والترميز لمختلف السلع بباركود أردني لتسهيل عمليات البيع والشراء".


وأكد الكايد، مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن شركة هيئة الترقيم الأردنية التي أسستها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية العام 1998 تسجد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في وضع أهدافها وخطط عملها من هيئة مديرين معظمها من القطاع الخاص، الأمر الذي انعكس على خدماتها وآليات عملها مع الشركات الصناعية والتجارية.


وأوضح أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تقدم الدعم  المتواصل للهيئة لتطوير خدماتها وبما يتواءم مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي لتلبية متطلبات الصناعيين والتجاريين لمواكبة التطورات المتعلقة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.


وأكد المدير التنفيذي لشركة هيئة الترقيم الأردنية محمد زوانة، أن الشركة تسعى، من خلال خدماتها، الى تلبية حاجة الشركات الصناعية والتجارية، خصوصا في ظل التسارع الحاصل على الساحة محليا أو دوليا.


وأوضح زوانة، أن شركة "الترقيم" تمنح أرقام باركود لمنتجات الشركات، إضافة الى العديد من الخدمات، كخدمة تقديم الدعم الفني والاستشارات للشركات الراغبة بتطبيق معايير "ال جي اس ون".


وقال نائب رئيس هيئة المديرين في شركة هيئة الترقيم الأردنية د.فادي الأطرش "اليوم نحتفل باليوبيل الفضي على تأسيس الهيئة كهيئة، وهي مسؤولة عن إدارة العمليات كافة المتعلقة بتعريف وترميز السلع حسب المعايير والقوانين العالمية". 


وأكد الأطرش أهمية الدور الذي تقوم به الشركة في تسهيل عمليات تبادل المعلومات والعمليات التجارية، وتتبع حركة السلع، والتأكد من منشئها، مما يسهم من رفع كفاءة العمل، والتوزيع والانتشار، من خلال تطبيقات الباركود والتجارة الإلكترونية. 

 

وبما يتعلق بالدواء والرعاية الصحية، أشار الأطرش الى الدعم والتعاون المستمر والمتواصل مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي وضعت وطورت المعايير المتعلقة بالبار الكود والترميز لتضمن دواء آمنا للمريض والمواطن.


وخلال الاحتفالية، كرم رئيس هيئة المديرين أحمد الطراونة، الشركات الأعضاء المسجلة بعضوية شركة هيئة الترقيم الأردنية منذ أكثر من 25 عاما.


وعلى هامش الاحتفالية، تم عقد جلستين تضمنتا تطور شركة هيئة الترقيم الأردنية خلال مسيرة 25 عاما ورؤيتها المستقبلية والفرص المتاحة، إضافة الى جلسة عرضت قصص نجاح ملهمة لشركات أردنية عملت على تطبيق المعايير العالمية في القطاعات الصناعية والتجارية.


وتعد "هيئة الترقيم" شركة مملوكة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، وعضوا في المنظمة العالمية (جي إس ون)، إلى جانب 116 هيئة ترقيم من مختلف دول العالم، وتقدم خدماتها لأكثر من 3300 شركة، فيما تدير جميع العمليات المتعلقة بتعريف وترميز السلع والخدمات والأماكن وغيرها من مكونات سلاسل التزويد، حسب المواصفات والمعايير العالمية، لغايات تسهيل تبادل المعلومات التجارية المتعلقة بحركة السلع والخدمات بين مختلف الأطراف التجارية، ورفع كفاءة العمل في الإنتاج والبيع والتوزيع باستخدام وسائل تكنولوجية من خلال تطبيقات "الباركود" والتجارة الإلكترونية.

 

اقرأ المزيد : 

وزيرة الصناعة توجه شركة الترقيم لتوسيع قاعدة الشركات التي تخدمها

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جيدكو تنهي عرض منتجاتها الوطنية في العبدلي

جيدكو تنهي عرض منتجاتها الوطنية في العبدلي

16 أيلول 2023
WhatsApp Image 2023-09-11 at 11.27.55 AM

اتفاقية بين جيدكو ومشروع نمو الاعمال USAID

11 أيلول 2023
اقرأ أيضا
الأردن-والعراق-1200x900

إنشاء مركز اقتصادي أردني في العراق

منذ 47 دقيقة
download (12)

جمعية الفنادق تعلن عن برنامج تدريبي منتهي بالتشغيل

منذ 59 دقيقة
التهتموني تؤكد أهمية استمرار التعاون مع البنك الدولي في مشاريع النقل

التهتموني تؤكد أهمية استمرار التعاون مع البنك الدولي في مشاريع النقل

منذ1 ساعة
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن - (أرشيفية)

مختبرات "الطاقة والمعادن" تحقق أعلى درجات الجودة والمعايير العالمية

منذ1 ساعة
سيارة كهربائبة - (تعبيرية)

الحكومة: نعمل على إعداد استراتيجية للنقل الكهربائي في الأردن

منذ2 ساعة
c8172e6a-ccab-4560-be62-1cb0a8d35b9b

"زين" تقدم دعماً إضافياً لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام لمصاريف سكن الشابات

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلفة الإشاعات والأكاذيب

ماهر أبو طير |اليوم

صدم الوجدان وخلخلة الثوابت

موفق ملكاوي |اليوم

وجه جديد للمنطقة

محمود الخطاطبة |اليوم

الفرضيات التي اشتق منها الفين توفلر نظريته الاجتماعية في القوة

حسني عايش |اليوم

الصندوق الاستثماري السعودي ورؤية التحديث

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

معرض دولي في الأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات | منذ19 ساعة
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات | منذ19 ساعة
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات |30 أيلول 2023
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
 