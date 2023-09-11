التضخم يرتفع 2.45% حتى نهاية آب

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية آب/ أغسطس الماضي، بنسبة 2.45 بالمئة، ليصل إلى 108.67 مقابل 106.07 للفترة نفسها من العام الماضي.وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، إلى أن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي في ثمانية أشهر من هذا العام "مجموعة الوقود والإنارة" بنسبة 10.48 بالمئة، "الألبان ومنتجاتها والبيض" 7.11 بالمئة، "الثقافة والترفيه" 7.03 بالمئة، "الأثاث والسجاد والمفارش" 6.32 بالمئة، و"الإيجارات" بنسبة 4.43 بالمئة.وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في آب/ أغسطس الماضي بنسبة 0.88 بالمئة ليصل إلى 109.13 مقابل 108.18 للشهر ذاته من العام الماضي.وبين التقرير أن "مجموعة الأمتعة الشخصية" أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب/ أغسطس الماضي بنسبة 5.75 بالمئة، "التبغ والسجائر" 5.18 بالمئة، "الإيجارات" 3.25 بالمئة، "الألبان ومنتجاتها والبيض" 3.23 بالمئة، و"التعليم" 2.75 بالمئة، في حين انخفضت أسعار مجموعة "النقل" 2.10 بالمئة، "الوقود والإنارة" 1.77 بالمئة، "المشروبات والمرطبات" 1.04 بالمئة، "الأسماك ومنتجات البحر" 0.63 بالمئة، "الزيوت والدهون" 0.52 بالمئة، و"الملابس" 0.19 بالمئة.وارتفع الرقم القياسي لشهر آب/ أغسطس بنسبة 0.20 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 109.13 مقابل 108.91 للشهر الذي سبقه.وأوضح التقرير، أن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب/ أغسطس من هذا العام مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" 8.23 بالمئة، "التعليم" 0.92 بالمئة، "النقل" 0.69 بالمئة، "الوقود والإنارة" 0.57 بالمئة، و "الأسماك ومنتجات البحر" 0.25 بالمئة. (بترا)