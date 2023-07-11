الأربعاء 12 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"التمكين الاقتصادي في فلسطين".. دعوة لزيادة التبادل التجاري مع الأردن

مشاركون في مؤتمر التمكين الاقتصادي الرابع في فلسطين -(الغد)
مشاركون في مؤتمر التمكين الاقتصادي الرابع في فلسطين -(الغد)
دعا وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، إلى عمل على رفع قيمة التبادل التجاري مع الأردن إلى مليار دولار، في ظل دعم قيادة البلدين لتعزيز التجارة البينية وتجاوز المعيقات.اضافة اعلان
وأكد العسيلي، أن الاستثمار يسهم في تمكين الشعب الفلسطيني على أرضه وبناء الاقتصاد المستقل عن اقتصاد الاحتلال.
وبين، خلال فعاليات مؤتمر التمكين الاقتصادي الرابع بعنوان "بالاستثمار نبني"، الذي عقد في الخليل بحضور 700 رجل أعمال منهم 65 من الأردن، أنه على الرغم من جميع الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني واقتصاده ومحاولاته المستمرة لتهجيره ومصادرة أرضه، علاوة على الابتزاز وقرصنة مستحقاته المالية من أموال المقاومة، إلا أن الشعب الفلسطيني صامد وسيسخر جميع الإمكانيات من أجل إعادة الإعمار والبناء.
وعقد المؤتمر الذي ينظمه ملتقى الأعمال الفلسطيني في الخليل بالتعاون مع ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، تحت رعاية رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.
وأشار العسيلي، إلى دور السفارة الأردنية في رام الله ممثلة بالسفير عصام البدور الذي لا يألو جهدا في دعم التجارة البينية وانسياب البضائع وتسهيل تنقل رجال الأعمال وحل المعيقات التي تعترضهم.
وأضاف، أن وجود رجال الأعمال اليوم هو رسالة تحد وإصرار على عدم مقايضة حقوقنا الوطنية وإيماننا وثقتنا بشعوبنا وبالقطاع الخاص وقدرته على المضي في المشروع الوطني وإعادة البناء.
وأكد العسيلي، التزام الحكومة الفلسطينية بتطوير البيئة الناظمة للأعمال والاستثمار وتمكن الحكومة خلال السنوات الماضية، من سن قوانين محفزة من شأنها تسهيل الدخول إلى السوق الفلسطيني، ومنذ إقرار قانون الشركات الذي يعد الأفضل في المنطقة.
وبين، أن عدد الشركات الجديدة في فلسطين ارتفع في العام 2022، بنسبة 17 بالمائة مقارنة بالعام 2021، وارتفاعا برأسمال هذه الشركات بنسبة 104.9 بالمائة للفترة نفسها.
وأضاف، أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تطوير قوانين مثل الإعسار وتسوية الديون وحماية الملكية الفكرية، إضافة الى استكمال تطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار المحلي والأجنبي وتقديم الحوافز والتسهيلات.
ولفت، إلى تمتع السوق الفلسطيني بوجود قطاع بنكي منظم وجاذب للاستثمار من خلال التسهيلات التي يقدمها في العديد من القطاعات بحجم تسهيلات ائتمانية للقطاع الخاص، حوالي 8.8 مليار دولار للعام 2022، بزيادة وصلت إلى 6 بالمائة مقارنة بالعام 2021.
ودعا رجال الأعمال، إلى الاستثمار في فلسطين الزاخرة بالفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني نظمي العتمة، سعي الملتقى لمد جسور التواصل مع رجال الأعمال الفلسطينيين وبناء الشراكات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وإنشاء المشاريع الاستثمارية خدمة للاقتصادين الأردني والفلسطيني، وربطه مع محيطه العربي عبر الأردن.
وبين العتمة، أن الأردن يقوم بواجبه تجاه القضية الفلسطينية في المحافل الدولية ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس.
وأشار، إلى أن حجم  التجارة البينية ما يزال متواضعا بسبب العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال أمام انسياب البضائع بين الأردن وفلسطين، مبينا أهمية ممارسة الضغط على دولة الاحتلال لوقف العراقيل التي تضعها أمام القطاع الخاص وانسياب حركة البضائع.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني في الخليل عامر العسيلي: "إن جذب الاستثمارات ودعم التنمية وفتح أسواق جديدة وتذليل العقبات هو العامل الرئيس لتجاوز الظروف الصعبة.
وأشاد بالجهود الأردنية والتسهيلات التي قدمتها الحكومة الأردنية لرجال الأعمال الفلسطينيين ومنحهم العديد من المزايا ومنها، السماح بإنشاء مكتب إقليمي للشركات الفلسطينية في عمان الأمر الذي يساعد الشركات الفلسطينية على التوسع في التصدير وتسهيل ممارسة أعمالهم، والانفتاح على العالم الخارجي.
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