الجغبير: الأولوية للمنتجات الأردنية في مقاصف المدارس

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ثمّن رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير توجيهات وزير التربية والتعليم الى مدراء التربية بضرورة مراعاة الاعتماد على الصناعات الوطنية عند القيام بعمليات الشراء للمنتجات الغذائية للمقاصف المدرسية، مشيدا بجهود وزير الصناعة والتجارة والتموين في متابعة تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بدعم الصناعة الوطنية.وأضاف الجغبير أن هذه القرارات تسهم في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة مبيعاتها في السوق المحلي، مما يتيح للمصانع الأردنية توفير فرص عمل جديدة لأبناء هذا الوطن، كما أنها تعزز من قدرة الصناعات الوطنية في تحقيق رؤية جلالة الملك بالاعتماد على الذات.واشار الجغبير الى ان قطاع الصناعات الغذائية، يعتبر من اهم القطاعات الصناعية الأردنية التي أسهمت بتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية مثل الألبان ومنتجاتها وبيض المائدة واللحوم ومنتجاتها والحلويات، ويغطي ما نسبته 65% من إجمالي احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية الأساسية، كما تمتاز منتجاته بالجودة العالية وتلتزم منشأته بالمواصفات والمقاييس الأردنية مما يجعل منتجاته آمنة وسليمة حين تناولها من الطلبة.وأوضح الجغبير إن حجم الإنتاج القائم لقطاع الصناعات الغذائية يزيد على 4.5 مليارات دينار سنويا وتشكل ما يقارب ربع الإنتاج الصناعي الكلي، ويسهم بما نسبته 6% من الناتج المحلي، كما ان صادرات القطاع بلغت العام الماضي، نحو 855 مليون دولار، ويعمل في القطاع حوالي 50 ألف عامل وعاملة يشكل الأردنيون منهم ما نسبته 87% ، يعملون ضمن 2.8 ألف منشأة صناعية وحرفية، فيما يقدر حجم الموجودات الثابتة لمنشآت القطاع بما يقارب 1.5 مليار دينار.