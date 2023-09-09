السبت 09 أيلول 2023
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الجغبير: الصناعة الوطنية سبب رئيس لتغطية تاريخية للمستوردات

الجغبير: الصناعة الوطنية سبب رئيس لتغطية تاريخية للواردات
الجغبير: الصناعة الوطنية سبب رئيس لتغطية تاريخية للمستوردات
أكد المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، على أن الصناعة الوطنية هي السبب والركيزة الأساسية لما وصل اليه أداء التجارة الخارجية من نسب تغطية تاريخية هي الأعلى منذ أكثر من عقدين، جاء ذلك تعقيباً على نتائج تقرير التجارة الخارجية للنصف الأول من العام الحالي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، والتي أشارت إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات كسرت حاجز ال 50% لأول مرة منذ العام 2003.اضافة اعلان
وشدد الجغبير على ان هذه النتائج دليل واضح على اداء ودور الصناعة واستمرارية تحقيقها سلسلة من النمو، اذ ان العديد من الصناعات حققت زيادة واضحة في صادراتها خلال اخر عقدين، بما اسهم بشكل كبير في زيادة نسبة تغطية الصادرات للواردات .  

واشار الجغبير الى ابرز الصناعات التي ساهمت في تحقيق هذا المنجز التاريخي على رأسها صناعة الألبسة التي حققت زيادة خلال العقدين الماضيين (2002-2022) بحوالي 1.44 مليار دينار، لتتضاعف نسبة تغطية الصادرات للمستوردات للألبسة مقارنة بين هذين العامين، تليها صناعة الذهب والمجوهرات حيث حققت صادرتها ارتفاعاً خلال العقدين الماضيين بقيمة 450.1 مليون ولتزداد نسبة تغطية الصادرات للمستوردات لها من 17% الى 85%. كما حققت صناعة المطهرات والمنضفات نمواً خلال العقدين الماضيين بقيمة 416.6 مليون بينما زادت نسبة تغطية صادراتها لمستورداتها من 94% الى 1140%، حيث بلغ الأرتفاع في صادرات الأجهزه الكهربائية والتكيييف خلال العقدين الماضيين 169.1حوالي مليون وازدادت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات لها من 39% الى 102% .

كما اشار الجغبير إلى اداء بعض الصناعات الغذائية، منها المحضرات الغذائية المنوّعة حيث ارتفعت صادراتها خلال العقدين الماضيين 72.4 مليون و ارتفعت نسبة تغطية صادرات المجموعة لمستورداتها من 11% إلى 47%، تليها محضرات ومصنعات اللحوم حيث ارتفعت صادراتها خلال العقدين الماضيين 57.6 مليون وازدادت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات لها من 5% الى28%، جاء بعد ذلك صناعة الألبان والأجبان حيث بلغت صادراتها 51.9 مليون وشهد وارتفاعا كبير في نسبة تغطية الصادرات للمستوردات، إذ انه لم يكن هناك أية تغطية لها في عام 2002 لتبلغ عام 2022 الى ما يقارب 393%، كما شهدت صناعة البهارات والبن والشاي ارتفاعاً في الصادرات بحوالي 37.9 مليون وزيادة بما يقارب ال 98% خلال العام 2022، بينما جاءت صناعة الشوكولاتة والحلويات بزيادة في الصادرات حوالي 28.4 مليون و بزيادة في نسبة التغطية من 2% الى 12%. 
ايضاً مواد التجميل التي حققت ارتفاعاً في الصادرات خلال العقدين الماضيين بقيمة 15.2 مليون كما انه شهد ارتفاعا كبير في نسبة تغطية الصادرات للمستوردات، اذ انه لم يكن هنالك اية تغطية لها في عام 2002 بينما بلغت ما يقارب 97% خلال العام 2022، ننتهي بأبرز الصناعات التي ساهمت في تحقيق تلك الزيادة في الصادرات وهي المنتجات الكيماويه والعضويه بحوالي 5.5 مليون والتي ازدادت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات لها من 35% الى 165%.

واكد الجغبير على ان الصادرات الصناعية وصلت حالياً لمستويات غير مسبوقة من مجمل الصادرات الوطنية، بتشكيلها اكثر من 96%، وهذا مؤشر حقيقي لدور الصناعة في رفع نسبة التغطية والتي لها انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني، من حفز النمو وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة الأحتياطيات من العملات الأجنبية، وتعزيز القوى الصناعية المحلية وتطوير الصناعات التصديرية، هذا كله له انعكاسات على توظيف العمالة والمساهمة في خفض معدلات البطالة .
وزارة-المالية

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