الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الجغبير: القطاع الصناعي الأردني سيستمر بنصرة القضية الفلسطينية

غرف الصناعة تنظم وقفة تضامنية مع قطاع غزة
غرف الصناعة تنظم وقفة تضامنية مع قطاع غزة
نظمت غرف الصناعة، في مبنى غرفة صناعة عمان، اليوم الاثنين، وقفة تضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة، بمشاركة أعضاء مجالس إدارة غرف صناعة عمان، إربد، والزرقاء، وممثلين للقطاعات الصناعية في غرفة صناعة عمان، وعاملين في القطاع الصناعي.اضافة اعلان

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن هذه الوقفة التضامنية، تأتي استكمالا لحملة جمع التبرعات المادية والعينية، التي أطلقتها غرف الصناعة في وقت سابق، بهدف دعم صمود الأشقاء في قطاع غزة في ظل الهجوم الغاشم الذي تشهده، موضحا أن القطاع الصناعي الأردني كان على الدوام من الداعمين والمساندين للشعوب العربية في كافة المحن التي يتعرضون لها، وخصوصا الشعب الفلسطيني، وذلك للعلاقة الخاصة التي تجمع الشعبين الأردني والفلسطيني.

وتلا الجغبير خلال الوقفة التضامنية بيانا صادرا عن غرف الصناعة هذا نصه:

"إننا في غرف صناعة الأردن، عمان، الزرقاء وإربد، ندين ونشجب اعتداء الاحتلال الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، وقتله المواطنين الأبرياء، وفرض حصار شامل وقطع الإمدادات الطبية والغذائية والمياه والكهرباء، كما أننا نستنكر تنكيل سلطات الاحتلال بالمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وإن القطاع الصناعي الأردني وانطلاقاً من واجبه الوطني والقومي والديني، سيستمر في نصرة القضية الفلسطينية، كما هو الحال بالأردن قيادة وشعبا، والذين كانوا على الدوام السند والعون للأشقاء في فلسطين، حيث سنعمل على تقديم العون المادي والعيني إلى الأشقاء الفلسطينيين، وإن كنا نعلم أنه مهما كان هذا الدعم، فإنه لا يرقى إلى أدنى التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني العظيم.

ويؤكد القطاع الصناعي الأردني على دعمه الكامل لمواقف جلالة الملك من القضية الفلسطينية التي عبر عنها في مناسبات عديدة وأهمها أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة والإقليم دون حل عادل وشامل واستعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة على ترابه الوطني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وإننا من هذا الموقع، ندعو شرفاء العالم وأحراره، وخصوصا الإخوة الإعلاميين، إلى التحرك العاجل على كافة المستويات، لوضع العالم في صورة ما يجري في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، من عدوان همجي، ونقل الحقيقة كما هي، لا كما يراها مدعو الحرية والديمقراطية، لتعجيل نهاية هذا الاعتداء، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وإننا من خلال هذه الوقفة التضامنية، نبعث برسالة تضامن إلى إخوتنا في غزة، مؤكدين لهم، أننا نضع كافة مقدراتنا وإمكانياتنا لدعم قضيتهم العادلة، داعين الله عز وجل أن ينصرهم على أعدائهم وأعداء الأمة".
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