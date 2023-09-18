الجغبير: حصة الإنتاج الوطني من الاستهلاك المحلي الكلي 42%

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ينطلق معرض "JOHOME" للبيع المباشر والتعاقدات التجارية بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر الحالي بتنظيم من غرفة صناعة عمان، بمشاركة كبيرة من الشركات الصناعية الأردنية العاملة في مجال صناعة المنظفات والمعقمات، الورق الصحي والبياضات، مستحضرات التجميل، الأدوات المنزلية البلاستيكية والتجهيزات المنزلية الكهربائية.يأتي ذلك تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير خلال مؤتمر صحفي في مبنى الغرفة، اليوم الاثنين، للإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لبرنامج "صنع في الأردن" وتسليط الضوء على معرض JOHOME، إن الغرفة تأمل أن يتمكن برنامج "صنع في الأردن" من تحقيق أهدافه بنمو الطلب على المنتجات الوطنية بما يسهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة الوطنية وبالتالي تقليل البطالة في الأردن، وكذلك تقليل المبالغ الصادرة من العملات الأجنبية نتيجة الاستيراد من الخارج، لا سيما استيراد بضائع يوجد لها مثيل محلي.وأضاف الجغبير أن الإحصاءات تشير إلى أن حصة الإنتاج الوطني من الاستهلاك المحلي الكلي 42% بواقع 11.9 مليار دينار من إجمالي استهلاك السوق المحلية البالغ 28.2 مليار دينار، وهذه النسبة قد تبدو للبعض جيدة، غير أنها دون الطموح وبخاصة في ظل توجيهات الملك بضرورة الاعتماد على الذات، وهو ما تعمل "صنع في الأردن" على تحقيقه، بفضل تعاون جميع الوزارات والمؤسسات ودعم الإعلام، مشيرا إلى أن برنامج "صنع في الأردن" يستهدف زيادة حصة المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية وكذلك نمو الصادرات الوطنية بنسبة 15% سنويا في بعض القطاعات ذات الميزة التنافسية.وفيما يتعلق بشعار "صنع في الأردن" الجديد، أوضح الجغبير أنه تم اختيار الطائر السينائي كشعار لصنع في الأردن، حيث سيتم الطلب من الشركات الصناعية الراغبة بوضع الشعار الجديد الالتزام بمجموعة من المعايير التي تعكس جودة منتجاتها، وفي المقابل سيتم منح هذه الشركات مزايا تفضيلية في عدد من الوزارات والمؤسسات.من جهته، بين رئيس اللجنة المشرفة على تنظيم معرض جو هوم المهندس محمد الشاعر، أن المعرض سيقام خلال الفترة 26 – 30 أيلول/ سبتمبر الحالي في المركز الأردني للمعارض الدولية/ قاعات مكة مول، وبمساحة تتجاوز ألفي متر مربع، ويستهدف تجار الجملة والمفرق في الأردن والمنطقة العربية، حيث تم تخصيص أوقات معينة لزيارة التجار، فيما سيتم تخصيص الفترة من الخامسة مساء وحتى الحادية عشرة مساء للجمهور.وأوضح الشاعر أن المنتجات التي ستعرض في المعرض تشمل المنظفات والمعطرات بكافة أنواعها، المعمقات والورق الصحي والبيّاضات، الأدوات البلاستيكية المنزلية، مستحضرات التجميل، الأجهزة الكهربائية المنزلية، مشيرا إلى أن المشاركة في المعرض ستكون مدعومة من غرفة صناعة عمان، وأنه سيقام ضمن فعاليات المعرض بانوراما الصناعة الأردنية التي تتضمن عرضا فنيا يظهر قوة الصناعة الأردنية، إضافة إلى توزيع جوائز على مدار الساعة، وإقامة ركن للأطفال مع فريق متخصص وإقامة ركن الضيافة الذي يتضمن تقديم عينات مجانية من الأطعمة الأردنية.