الجمارك: انجاز 8 آلاف بيان جمركي

محمد أبو الغنم

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اجتمعت اللجنة المالية في مجلس النواب برأسة النائب نمر العبادي لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة حول موضوع البضائع المحجوزة والراكده لدى دائرة الجمارك العامة.وقالت دائرة الجمارك خلال الاجتماع ان هنالك معيقات بموضوع البضائع المحجوزه.واكدت الجمارك ان من تلك المعيقات عدم تجاوب بعض الجهات المعنية بمخاطبات الجمارك حول موضوع اتلاف البضائع.واضافت الجمارك خلال الاجتماع ان ٧٠% من تلك البضائع والقيود انجزت منذ بداية العام 2020 وحتى بداية الشهر الجاري والعمل ما يزال مستمر لانهاء هذا الملف.وبينت ارتفاع رسوم الاتلاف يشكل عائق امام الجمارك، مؤكدة أنه من أصل 26 الف تعهد مفتوح حتى تاريخ 7/20 وتم انجاز 8 آلاف بيان جمركي.وقال رئيس اللجنة المالية نمر السليحات ان المشكلة "عويصة" بين الجهات المعنية ويجب العمل الجماعي لتسهيل الاجراءات كاملة.واكد السليحات على العمل من خلال نافذة واحدة من مختلف الجهات المعنية لمتابعة اي سلعة يتم استيرادها.