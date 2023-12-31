الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الجمارك تدرج 9 شركات في القائمة الذهبية

دائرة الجمارك - (أرشيفية)
دائرة الجمارك - (أرشيفية)
أدرجت دائرة الجمارك الأردنية 9 شركات في برنامج القائمة الذهبية العام الحالي، ليصل العدد الإجمالي للشركات المدرجة في البرنامج منذ انطلاقه عام 2005 إلى 127 شركة.اضافة اعلان

وبحسب بيان للجمارك اليوم الأحد، أدرجت الدائرة في الآونة الأخيرة كلا من "مؤسسة الهدف للمواد الكيماوية وشركة مستودع الأدوية العربي وشركة التجمع الطبي العلمي العربي"، في القائمة الذهبية في مجال الاستيراد بعد أن انتهت لجنة تدقيق الالتزام من عمليات التدقيق الميداني وتقييم مدى التزام الشركات بالتشريعات الجمركية ومتطلبات الأمان الخاصة بإجراءات الاستيراد.

وأكد مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، خلال تسليم شهادة القائمة الذهبية المستحقة للشركات المدرجة، أن هذا البرنامج يقدم التسهيلات والامتيازات التي تحفز الشركات الملتزمة على التقدم لهذا البرنامج للاستفادة من هذه الامتيازات، فضلا عن أنه يعد من البرامج الريادية التي تستخدم أساليب حديثة في العمل الجمركي، ويعتمد بشكل أساسي على مبادئ إدارة المخاطر والالتزام الطوعي بمتطلبات العمل ومعايير الأمان الدولية. (بترا)
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