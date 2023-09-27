الأربعاء 27 أيلول 2023
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الحاج توفيق يدعو لبناء نهج اقتصادي جديد بين الأردن والسعودية

الحاج توفيق يدعو لبناء نهج اقتصادي جديد بين الأردن والسعودية
الحاج توفيق يدعو لبناء نهج اقتصادي جديد بين الأردن والسعودية
دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إلى بناء نهج اقتصادي جديد بين الأردن والسعودية، يتوافق مع رؤية البلدين الاقتصادية، ومسارات الاستثمار الجديدة لديهما.اضافة اعلان
وأكد خلال لقائه السفير الأردني الجديد لدى المملكة العربية السعودية هيثم أبو الفول، أن المرحلة الحالية تتطلب تغيير شكل التعاون الاقتصادي بين البلدين، من مبادلات تجارية لشراكات استراتيجية واستغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين.
ولفت لأهمية استفادة المملكة من مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي يستضيفه الأردن الشهر المقبل، للترويج للفرص والمشروعات الاستثمارية العديدة، مؤكدا أن المؤتمر فرصة كبيرة علينا استغلالها، ولا سيما في ظل الاهتمام الكبير للمشاركة بفعالياته من قبل الجانب السعودي.
وبين ان تجارة عمان ستعمل بالتنسيق مع السفارة الأردنية لدى المملكة العربية السعودية لدعم وتطوير علاقات البلدين الاقتصادية ومعالجة اية صعوبات تواجه حركة انسياب التجارة بين الجانبين والاستفادة من الفرص المتاحة.
 وشدد الحاج توفيق على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك حيث سيتم قريبا إعادة تشكيل الجانب الأردني بالمجلس الذي يعول عليه كثيرا بأن يكون اداة للدفع باتجاه تطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الامام والبناء على ما تحقق من انجازات.
ودعا الى ضرورة اقامة المعارض التجارية  المشتركة بين البلدين الشقيقين وتكثيف الزيارات بين أصحاب الأعمال ومعالجة أية معيقات تحول دون رفع حجم المبادلات التجارية واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتوفرة لدى البلدين.
وأكد الحاج توفيق إلى أن غرفتي تجارة الأردن وعمان يعدان لتنظيم زيارة لوفد اقتصادي اردني كبير  قبل نهاية العام الحالي  للعديد من المدن السعودية، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية لإطلاع أصحاب الأعمال السعوديين على الفرص الاقتصادية القائمة وبما ينعكس على توسيع قاعدة السلع المتبادلة ولا سيما لجهة الصادرات الأردنية، وبناء شراكات وتبادل الخبرات.
من جهته اشار السفير ابو الفول متانة العلاقات الاخوية التي تربط الاردن بالشقيقة السعودية بفضل القيادتين الحكيمتين، لافتا الى حرصه وسعيه للبناء على ما سبق من جهود تطوير هذه العلاقة لما يصب في مصلحة البلدين.
وأكد ابو الفول على استعداد السفارة للعمل وبالتنسيق مع الغرفة والقطاع التجاري الاردني لزيادة مستوى التعاون لا سيما في المجالات الاستثمارية والسياحية والاقتصادية.
وحضر اللقاء عضو مجلس إدارة الغرفة فلاح الصغير، ومديرها العام هشام الدويك.
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