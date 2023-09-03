الإثنين 04 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الحاج حسن: نعمل على تنظيم شراكة مع صناعية أنظمة الطاقة المتجددة

الحاج حسن: نعمل على تنظيم شراكة مع صناعية أنظمة الطاقة المتجددة
الحاج حسن: نعمل على تنظيم شراكة مع صناعية أنظمة الطاقة المتجددة
تعكف غرفة صناعة الاردن على ايجاد تحالف ما بين المصانع الاردنية القائمة والعاملة والتي تقوم بتصنيع اجزاء انظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك بهدف تحقيق التشاركية والتكاملية فيما بينهم لتعزيز تنافسية المكونات المحلية لانظمة الطاقة المتجددة، هذا ويعتبر الاردن من الدول السباقة في مجال الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، حيث وبحسب تقرير مؤسسة بلومبرغ البحثية تحتل الاردن المرتبة الأولى باستثمارات الطاقة المتجددة ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة الثالثة عالمياً بعد كل من الصين والبرازيل من بين 71 دولة من مختلف أنحاء العالم، هذا مما شجع على تعزيز القطاع الصناعي على زيادة حجم الاستثمار وتطبيقات الريادة والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة. اضافة اعلان

هذا ويذكر على وجود العديد من الصناعات الاردنية العاملة في هذا المجال والتي تقوم بتصنيع مختلف أجزاء انظمة الطاقة المتجددة ، لا سيما تصنيع الالواح الكهروضوئية والكوابل والمحول العاكس ولوحات التحكم والهيكل المعدني والمكونات الهندسية الاخرى من اسلاك وبنية تحتية وغيرها، حيث ان غرفة صناعة الاردن تقوم من خلال مشاورات واجتماعات مع القطاع المعني بهدف ايجاد تحالف صناعي لهذا القطاع الهام والحيوي وتعزيز تواجد المكون المحلي في كافة مشاريع الطاقة المتجددة، وسيتم السعي لتحقيق التشاركية والتعاون مع المقاولين والمطورين والشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، بهدف تشجيع هذه الشركات على استخدام المكونات المصنعة محلياً في مختلف المشاريع التي يتم تنفيذها، هذا بالاضافة ان غرفة صناعة الاردن تقوم بالتشاور المستمر مع الجهات الرسمية ذات العلاقة ومن اهمها وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهدف تعزيز الصناعات المحلية في قطاع الطاقة، وبهذا السياق تحدث ممثل قطاع الصناعات الهندسية و تكنولوجيا المعلومات السيد محمد حاج حسن  عن أهمية دعم وتطوير قطاع مصنعي الطاقة المتجددة في الاردن بهدف تمكينه وزيادة قدرته التنافسية لا سيما في مشاريع الطاقة المتجددة التي يتم تنفيذها محلياً، بالاضافة الى تطلعه المستمر لتشجيع تصدير المنتج المحلي في مختلف الاسواق العالمية.

وأضاف  السيد محمد الحاج حسن عن دور غرفة صناعة الاردن في تعزيز التكاملية والتشاركية ما بين المنشآت الصناعية المسجلة لديها، حيث يجرى بالفترة الحالية العديد من اللقاءات والاجتماعات ما بين الشركات الصناعية التي تقوم بتصنيع مختلف اجزاء انظمة الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق التكاملية والتعاون فيما بينهم لايجاد آلية تعاونية من خلال تحالف صناعي مشترك يتم من خلاله تنفيذ العديد من الشراكات مع مختلف القطاعات في كافة مشاريع الطاقة المتجددة.

يتميز هذا القطاع بمستوى تكنولوجي مرتفع بالاضافة الى تواجد نسبة كبيرة من العمالة الاردنية الماهرة والمدربة من فنيين ومهندسيين فيه وهذا ما يميز الاردن في هذا القطاع الحيوي بشكل خاص، وعليه وبعد الوصول الى الآلية الأنسب لهذا التحالف سيتم الاعلان عن تشكيل التحالف من قبل غرفة صناعة الاردن بالتعاون والتشارك مع كافة الجهات ذات العلاقة، تمهيداً للعمل على فتح فرص تصديرية جديدة لهذه الشركات وبأسم التحالف للتمكن من تنفيذ مشاريع متكاملة في اسواق التصدير.
شاحنات نقل بضائع قرب ميناء العقبة - (أرشيفية)

خلط الكاز بالديزل خيار شاحنات لتقليص الكلف 02 أيلول 2023

علما الأردن وفلسطين

التصدير إلى فلسطين.. كيف نذلل العقبات؟ 02 أيلول 2023

السوق المركزي

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم 02 أيلول 2023

فصل الكهرباء - (تعبيرية)

مناطق لن تصلها الكهرباء في الشمال الأحد (أسماء) 02 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مستثمرون يراقبون أسعار الأسهم في بورصة عمان - (الغد)

مؤشر "البورصة" يرتفع %0.22

منذ4 ساعة
استمرار العمل على مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء بالمنشآت الصناعية

استمرار العمل على مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء بالمنشآت الصناعية

منذ14 ساعة
الذهب

استقرار أسعار الذهب محليا

منذ15 ساعة
مبنى البنك المركزي الأردني في عمان - (أرشيفية)

المركزي يتيح لشركات الصرافة خدمات فتح المحافظ الالكترونية

منذ16 ساعة
النفط العراقي

العراق: صادرات النفط للأردن ترتفع إلى 464 ألف برميل في آب

منذ16 ساعة
ريادة الأعمال- تعبيرية

سلبيات تحيق بالنجاحات.. هل تصبح ريادة الأعمال "موضة" عابرة"؟

02 أيلول 2023
افكار و مواقف

الأمن الغذائي والطموح الأردني

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا ذهب الأمير إلى معان؟

ماهر أبو طير |اليوم

سنة أخيرة

جهاد المنسي |اليوم

اندماج الشباب في الأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

من هم حلفاء الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

تمرين تعبوي بالذخيرة السياسية الحية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات | منذ5 ساعة
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات | منذ5 ساعة
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات |02 أيلول 2023
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
 