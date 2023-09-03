الحاج حسن: نعمل على تنظيم شراكة مع صناعية أنظمة الطاقة المتجددة

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تعكف غرفة صناعة الاردن على ايجاد تحالف ما بين المصانع الاردنية القائمة والعاملة والتي تقوم بتصنيع اجزاء انظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك بهدف تحقيق التشاركية والتكاملية فيما بينهم لتعزيز تنافسية المكونات المحلية لانظمة الطاقة المتجددة، هذا ويعتبر الاردن من الدول السباقة في مجال الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، حيث وبحسب تقرير مؤسسة بلومبرغ البحثية تحتل الاردن المرتبة الأولى باستثمارات الطاقة المتجددة ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة الثالثة عالمياً بعد كل من الصين والبرازيل من بين 71 دولة من مختلف أنحاء العالم، هذا مما شجع على تعزيز القطاع الصناعي على زيادة حجم الاستثمار وتطبيقات الريادة والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة.هذا ويذكر على وجود العديد من الصناعات الاردنية العاملة في هذا المجال والتي تقوم بتصنيع مختلف أجزاء انظمة الطاقة المتجددة ، لا سيما تصنيع الالواح الكهروضوئية والكوابل والمحول العاكس ولوحات التحكم والهيكل المعدني والمكونات الهندسية الاخرى من اسلاك وبنية تحتية وغيرها، حيث ان غرفة صناعة الاردن تقوم من خلال مشاورات واجتماعات مع القطاع المعني بهدف ايجاد تحالف صناعي لهذا القطاع الهام والحيوي وتعزيز تواجد المكون المحلي في كافة مشاريع الطاقة المتجددة، وسيتم السعي لتحقيق التشاركية والتعاون مع المقاولين والمطورين والشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، بهدف تشجيع هذه الشركات على استخدام المكونات المصنعة محلياً في مختلف المشاريع التي يتم تنفيذها، هذا بالاضافة ان غرفة صناعة الاردن تقوم بالتشاور المستمر مع الجهات الرسمية ذات العلاقة ومن اهمها وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهدف تعزيز الصناعات المحلية في قطاع الطاقة، وبهذا السياق تحدث ممثل قطاع الصناعات الهندسية و تكنولوجيا المعلومات السيد محمد حاج حسن عن أهمية دعم وتطوير قطاع مصنعي الطاقة المتجددة في الاردن بهدف تمكينه وزيادة قدرته التنافسية لا سيما في مشاريع الطاقة المتجددة التي يتم تنفيذها محلياً، بالاضافة الى تطلعه المستمر لتشجيع تصدير المنتج المحلي في مختلف الاسواق العالمية.وأضاف السيد محمد الحاج حسن عن دور غرفة صناعة الاردن في تعزيز التكاملية والتشاركية ما بين المنشآت الصناعية المسجلة لديها، حيث يجرى بالفترة الحالية العديد من اللقاءات والاجتماعات ما بين الشركات الصناعية التي تقوم بتصنيع مختلف اجزاء انظمة الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق التكاملية والتعاون فيما بينهم لايجاد آلية تعاونية من خلال تحالف صناعي مشترك يتم من خلاله تنفيذ العديد من الشراكات مع مختلف القطاعات في كافة مشاريع الطاقة المتجددة.يتميز هذا القطاع بمستوى تكنولوجي مرتفع بالاضافة الى تواجد نسبة كبيرة من العمالة الاردنية الماهرة والمدربة من فنيين ومهندسيين فيه وهذا ما يميز الاردن في هذا القطاع الحيوي بشكل خاص، وعليه وبعد الوصول الى الآلية الأنسب لهذا التحالف سيتم الاعلان عن تشكيل التحالف من قبل غرفة صناعة الاردن بالتعاون والتشارك مع كافة الجهات ذات العلاقة، تمهيداً للعمل على فتح فرص تصديرية جديدة لهذه الشركات وبأسم التحالف للتمكن من تنفيذ مشاريع متكاملة في اسواق التصدير.