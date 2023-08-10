"الحكمة" و"Rakuten Medical" توقعان اتفاقية ترخيص حصرية لتكنولوجيا علاج السرطان

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أعلنت حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي." (مجموعة الحكمة)، مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، أمس عن توقيع اتفاقية ترخيص وتسويق حصرية مع Rakuten Medical, Inc ،(Rakuten Medical)، الشركة العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، التي تطور وتسوق علاجات الاستهداف الدقيق للخلايا السرطانية، وذلك من خلال تكنولوجيا ™Alluminox التابعة لها.وبموجب الاتفاقية، ستمتلك "الحكمة" ترخيصاً حصرياً لتسويق المنتجات التي تطورهاRakuten Medical، باستخدام تكنولوجيا العلاج المناعي الضوئي ™ Alluminox، في كل أسواقها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتعليقاً على الاتفاقية، قال مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة "الحكمة":"تتيح لنا هذه الاتفاقية العمل مع أبرز الشركاء العالميين لتعزيز محفظة أدويتنا المتنامية في توفير علاجات الأورام والتكنولوجيا الحيوية، والأهم من ذلك أنها ستمكننا من تقديم تكنولوجيا متطورة، قد تغير حلول علاج مرضى السرطان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يدعم جهودنا المتواصلة في توفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم".وبدوره، قال ميكي ميكيتاني، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Rakuten Medical: "نعمل بالفعل على تطوير علاج ™Alluminox في العديد من البلدان والمناطق، بما يشمل الولايات المتحدة واليابان وتايوان والهند، وتعزز هذه الاتفاقية من جهودنا نحو التوسع العالمي. وبفضل المكانة الرائدة التي تتمتع بها "الحكمة" في المنطقة، فضلاً عن خبراتها الواسعة، نتوقع أن تحقق تكنولوجيا ™Alluminox تقدمًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".نبذة عن تكنولوجيا Alluminox™تقدم تكنولوجيا ™Alluminox، حلولا اختبارية جديدة للتصدي للسرطان بما يسمى العلاج المناعي الضوئي الذي طوره الدكتور هيساتاكا كوباياشي وفريق من المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة. وتطورRakuten Medical تكنولوجيا ™ Alluminox لتكون بمثابة تكنولوجيا تتألف من أدوية وأجهزة وعناصر أخرى. ويتكون العنصر الدوائي ضمن التكنولوجيا من جزيئة تلتصق بالصبغيات لتحقيق ارتباط انتقائي بسطح الخلية. بينما يتكون عنصر الجهاز من مصدر ضوئي يسلط الضوء على الخلايا المستهدفة موضعياً لتفعيل الدواء بشكل مؤقت. وأظهرت بيانات الاختبارات ما قبل السريرية، إحداث ذلك التفعيل للتفتيت السريع والانتقائي للخلايا المستهدفة عبر عملية حيوية- فيزيائية تقوض غشاء الخلايا المسرطنة المستهدفة. ويمكن أن تؤدي العلاجات المطورة لتكنولوجيا ™ Alluminox إلى تفعيل مناعي طبيعي وموضعي وتكيفي يميت الدفاعات المناعية للخلايا السرطانية المستهدفة، و/أو يزيل الخلايا المستهدفة المثبطة للمناعة داخل البيئة المجهرية للورم. ولم توافق حتى الآن أي جهة تنظيمية على علاجات ™Alluminox خارج اليابان.