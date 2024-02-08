الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه والسولار وانخفاض الكاز

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ارتفعت أسعار البنزين بنوعيه والسولار، وانخفض سعر الكاز في الأسواق العالمية، في الأسبوع الاول من شباط الحالي، مقارنة مع معدلاتها في شهر كانون الثاني الماضي.وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي أعلنتها اليوم الخميس، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الاول سعرا بلغ 794.2 دولار للطن، مقارنة بـ 772 دولارا معدل سعره في كانون الثاني الماضي, بنسبة ارتفاع بلغت 2.9 بالمئة.وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 839.6 دولار للطن، مقابل 817.2 دولار المسجل في كانون الثاني الماضي, وبنسبة ارتفاع بلغت 2.7 بالمئة.وارتفع سعر السولار من 720.7 دولار للطن إلى 737 دولارا للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.3 المئة، وانخفض سعر الكاز من 769.5 إلى 763.2 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 0.8 بالمئة.كما انخفض سعر زيت الوقود من 431.8 إلى 417.9 دولار للطن بنسبة انخفاض 3.2 بالمئة, فيما ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط الحالي إلى 637.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في كانون الثاني الماضي والذي بلغ 627.5 دولار للطن, بنسبة 1.6 بالمائة .من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الاول من شباط الحالي ليصبح 80.8 دولار للبرميل، مقارنة بـ 80.2 دولار معدل سعره في كانون الثاني الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 0.8 بالمئة