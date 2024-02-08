الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه والسولار وانخفاض الكاز

374429_5_1705922944
الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه والسولار وانخفاض الكاز
 ارتفعت أسعار البنزين بنوعيه والسولار، وانخفض سعر الكاز في الأسواق العالمية، في الأسبوع الاول من شباط الحالي، مقارنة مع معدلاتها في شهر كانون الثاني الماضي.اضافة اعلان
وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي أعلنتها اليوم الخميس، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الاول سعرا بلغ 794.2 دولار للطن، مقارنة بـ 772 دولارا معدل سعره في كانون الثاني الماضي, بنسبة ارتفاع بلغت 2.9 بالمئة.
وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 839.6 دولار للطن، مقابل 817.2 دولار المسجل في كانون الثاني الماضي, وبنسبة ارتفاع بلغت 2.7 بالمئة.
وارتفع سعر السولار من 720.7 دولار للطن إلى 737 دولارا للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.3 المئة، وانخفض سعر الكاز من 769.5 إلى 763.2 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 0.8 بالمئة.
كما انخفض سعر زيت الوقود من 431.8 إلى 417.9 دولار للطن بنسبة انخفاض 3.2 بالمئة, فيما ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط الحالي إلى 637.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في كانون الثاني الماضي والذي بلغ 627.5 دولار للطن, بنسبة 1.6 بالمائة .
من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الاول من شباط الحالي ليصبح 80.8 دولار للبرميل، مقارنة بـ 80.2 دولار معدل سعره في كانون الثاني الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 0.8 بالمئة
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Fr5XZQ8XgAEn7JA

الصناعة والتجارة تطرح عطاءين لشراء قمح وشعير

منذ12 ساعة
1707563648659

الأطرش: الأردن من الدول الرائدة بالصناعات العلاجية واللوازم الطبية

منذ12 ساعة
هواتف ذكية - (تعبيرية)

الأردنيون يشترون أجهزة خلوية عبر البطاقات البنكية بـ15 مليون دينار في 2023

منذ13 ساعة
منتدى اقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية في نيسان المقبل

منتدى اقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية في نيسان المقبل

منذ15 ساعة
مبنى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

مشروع الشباب والتكنولوجيا يسعى لتوفير 10 آلاف وظيفة

منذ15 ساعة
تجارة عمان تدعو للنهوض بعلاقات الأردن وتونس التجارية

تجارة عمان تدعو للنهوض بعلاقات الأردن وتونس التجارية

منذ16 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

المرحلة الأخطر من حرب الإبادة

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

تعزيز الثقة بالنظام المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

يوبيل ماسي للأردن ويوبيل فضي لعبد الله

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات | منذ6 ساعة
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات | منذ6 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
هجوم "حماس" الصاروخي على إسرائيل، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

الرواية الرسمية لـ"حماس"‏

ترجمات |06 شباط 2024
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ثاني أبطال كأس آسيا

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي

تطورات 05 شباط 2024

تطورات
 
 