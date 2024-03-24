الأحد 24 آذار 2024
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الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات بنسب تصل إلى 5% عالميا

محطة محروقات
محطة محروقات

قالت وزارة الطاقة إن معدل سعر البنزين أوكتان (90) بلغ في الأسبوع الثالث من شهر آذار الحالي عالميا، 843 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 805 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 5%.

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كما بلغ معدل سعر البنزين أوكتان (95) في الأسبوع الثالث من شهر آذار الحالي 883 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 846 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 4%، وارتفع معدل سعر الديزل من 730 دولار للطن الى 734 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 0.6%.


وارتفع معدل سعر الكاز من 780 دولار للطن الى 788 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 0.9%، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 454 دولار للطن الى 473 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي .%4.

بالمقابل استقر معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر آذار الحالي عند معدل سعر شباط الماضي والذي بلغ حوالي 638 دولار .

من جهة أخرى ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر آذار الحالي ليصبح 86 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 84 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2%.


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