الأحد 14 نيسان 2024
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الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالميا بين 3 إلى 6%

محطة محروقات
محطة محروقات

قالت وزارة الطاقة إن معدل سعر البنزين (أوكتان 90) بلغ في الأسبوع الأول من شهر نيسان الحالي، 871 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر آذار الماضي والذي بلغ 825 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي6%.

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كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الأول من شهر نيسان الحالي 912 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر آذار الماضي والذي بلغ 866 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 5% وارتفع سعر الديزل من 729 دولار للطن الى 749 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 3 %.


وارتفع سعر الكاز من 778 دولار للطن الى 797 دولار وبنسبة ارتفاع معدل الأسبوع الأول: 749 بلغت حوالي 2% كما ارتفع سعر زيت الوقود من 460 دولار للطن الى 482 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 5%.


بالمقابل انخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر نيسان الحالي إلى 619 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر آذار الماضي والذي بلغ حوالي 638 دولار وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 3%.


من جهة أخرى ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من شهر نيسان الحالي ليصبح حوالي 91 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في شهر آذار الماضي والذي بلغ حوالي 85 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 7%.

 

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