الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالميا

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ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من تموز الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء.ووفقا للبيانات سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من تموز الحالي سعرا بلغ 771.5 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ 725 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 6.4 بالمئة.كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 825.9 دولار للطن، مقابل 779.9 دولار للطن المسجل في الأسبوع الأول بنسبة ارتفاع بلغت 5.9 بالمئة.وارتفع سعر السولار من 652.4 دولار للطن إلى 696.8 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 6.8 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 706.4 دولار للطن إلى 749.1 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 6 بالمئة.وارتفع سعر زيت الوقود من 447.7 دولار للطن إلى 471.1 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 5.2 بالمئة، وانخفض سعر الغاز البترولي المسال في تموز الحالي إلى 381.3 دولار للطن، مقارنة مع السعر المسجل في حزيران الماضي الذي بلغ 442.5 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 13.8 بالمئة.من جهة أخرى، ارتفع معدل خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي ليصبح 79.7 دولار للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ 76.4 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 4.4 بالمئة.