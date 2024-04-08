الإثنين 08 نيسان 2024
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الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالميا

محطة محروقات
محطة محروقات

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الأول من نيسان الحالي، مقارنة مع معدلاتها في شهر آذار الماضي، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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وبحسب البيانات التي أعلنتها الوزارة اليوم الاثنين، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول سعرا بلغ 871 دولارا للطن، مقارنة بـ825 دولارا معدل سعره في في آذار، بنسبة ارتفاع بلغت 6 بالمئة.


وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 912 دولارا للطن، مقابل 866 دولارا المسجل في آذار, وبنسبة ارتفاع بلغت 5 بالمئة.


وارتفع سعر السولار من 729 دولارا إلى 749 دولارا للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3 المئة، وارتفع سعر الكاز من 778 دولارا إلى 797 دولارا للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 2 بالمئة.


وارتفع سعر زيت الوقود من 460 دولارا إلى 482 دولارا للطن بنسبة ارتفاع بلغت 5 بالمئة، فيما انخفض سعر الغاز البترولي المسال في نيسان الحالي الى 619 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في آذار الماضي والذي بلغ 638 دولارا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 3 بالمئة.


من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من نيسان الحالي ليصبح 91 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 85 دولارا معدل سعره في آذار الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 7 بالمئة.

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