الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالميا

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الأول من نيسان الحالي، مقارنة مع معدلاتها في شهر آذار الماضي، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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وبحسب البيانات التي أعلنتها الوزارة اليوم الاثنين، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول سعرا بلغ 871 دولارا للطن، مقارنة بـ825 دولارا معدل سعره في في آذار، بنسبة ارتفاع بلغت 6 بالمئة.



وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 912 دولارا للطن، مقابل 866 دولارا المسجل في آذار, وبنسبة ارتفاع بلغت 5 بالمئة.



وارتفع سعر السولار من 729 دولارا إلى 749 دولارا للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3 المئة، وارتفع سعر الكاز من 778 دولارا إلى 797 دولارا للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 2 بالمئة.



وارتفع سعر زيت الوقود من 460 دولارا إلى 482 دولارا للطن بنسبة ارتفاع بلغت 5 بالمئة، فيما انخفض سعر الغاز البترولي المسال في نيسان الحالي الى 619 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في آذار الماضي والذي بلغ 638 دولارا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 3 بالمئة.



من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من نيسان الحالي ليصبح 91 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 85 دولارا معدل سعره في آذار الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 7 بالمئة.

