 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة: ارتفاع أسعار المحورقات عالميا

محطة محروقات
محطة محروقات

 ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من حزيران الحالي مقارنة بأسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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ووفقا للبيانات التي أعلنتها الوزارة اليوم الأحد، وصل معدل سعر البنزين أوكتان (90) إلى 759 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 735 دولارا وبنسبة ارتفاع حوالي 3 بالمئة.


كما بلغ معدل سعر البنزين أوكتان (95)، 808 دولارات للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 784 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 3 بالمئة.
وارتفع سعر الديزل من 679 دولارا للطن إلى 704 دولارات وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 4 بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 738 دولارا للطن إلى 756 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2 بالمئة.
كما ارتفع سعر زيت الوقود من 495 دولارا للطن إلى 511 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 3 بالمئة.
من جهة أخرى، انخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر حزيران الحالي إلى 569 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيار الماضي والذي بلغ حوالي 584 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 3 بالمئة.
أما بالنسبة لخام برنت فقد ارتفع معدل سعره في الأسبوع الثالث ليصبح حوالي 86 دولارا مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ حوالي 81 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 6 بالمئة.

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