الحكومة: ارتفاع أوكتان 90 و95 وانخفاض الديزل واستقرار الكاز عالميا

قالت وزارة الطاقة إن معدل سعر البنزين (أوكتان (90) بلغ في الأسبوع الثاني من شهر آذار الحالي 805 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 799 دولار وبنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.7%.

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كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان (95) في الأسبوع الثاني من شهر آذار الحالي 846 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 839 دولار وبنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.8% ، وانخفض سعر الديزل من 734 دولار للطن الى 730 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.7%



وأضافت الوزارة أنه استقر سعر الكاز عند 780 دولار للطن.



في حين ارتفع سعر زيت الوقود من 439 دولار للطن الى 454 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3%.

واستقر سعر الغاز البترولي المسال في شهر آذار الحالي عند معدل سعر شباط الماضي والذي بلغ 638 دولار.



من جهة أخرى انخفض معدل سعر خام برنت انخفاضا طفيفا في الأسبوع الثاني من شهر آذار الحالي ليصبح 84 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 86 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 2%.