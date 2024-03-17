الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة: ارتفاع أوكتان 90 و95 وانخفاض الديزل واستقرار الكاز عالميا

تعبئة بنزين داخل سيارة - (تعبيرية)
تعبئة بنزين داخل سيارة - (تعبيرية)

 

قالت وزارة الطاقة إن معدل سعر البنزين (أوكتان (90) بلغ في الأسبوع الثاني من شهر آذار الحالي 805 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 799 دولار وبنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.7%.

اضافة اعلان


كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان (95) في الأسبوع الثاني من شهر آذار الحالي 846 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 839 دولار وبنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.8% ، وانخفض سعر الديزل من 734 دولار للطن الى 730 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.7%


وأضافت الوزارة أنه استقر سعر الكاز عند 780 دولار للطن.


في حين ارتفع سعر زيت الوقود من 439 دولار للطن الى 454 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3%.

 

واستقر سعر الغاز البترولي المسال في شهر آذار الحالي عند معدل سعر شباط الماضي والذي بلغ 638 دولار.


من جهة أخرى انخفض معدل سعر خام برنت انخفاضا طفيفا في الأسبوع الثاني من شهر آذار الحالي ليصبح 84 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 86 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 2%.


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
دائرة الإحصاءات العامة - (أرشيفية)

الإحصاءات: أدنى طلب على البيانات خلال 2023 من قبل الإعلاميين

منذ10 ساعة
مطار الملكة علياء الدولي - (أرشيفية)

مطار الملكة علياء يستقبل 676 ألف مسافر الشهر الماضي

منذ11 ساعة
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

تنظيم الاتصالات تتلقى 8267 شكوى خلال العام 2023

منذ13 ساعة
ثوم - (تعبيرية)

كيلو الثوم يصل إلى 5 دنانير في خامس أيام رمضان

16 آذار 2024
الأردن يستورد 1,726 مليون جهاز خلوي العام الماضي

الأردن يستورد 334 ألف جهاز خلوي في أول شهرين من 2024

16 آذار 2024
أحد محال بيع الذهب - (تعبيرية)

43.4 دينار سعر الذهب محليا

16 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيناريو الحرب الأهلية

ماهر أبو طير |اليوم

ما بعد 11 نيسان

جهاد المنسي |اليوم

كيف نواجه تحديات اللامساواة في الأردن؟

أحمد عوض |اليوم

هذه الحرب التي طال أمدها!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الانتخابات للأردنيين.. والإخوان يحتاجون المشاركة

سميح المعايطة |اليوم

إسرائيل ضد إسرائيل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج-دوام رمضان

دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان
 
 