الحكومة: التعرفة الكهربائية الجديدة "تنظيمية" ولا رفع فيها وإنما ترحيل للأحمال

رهام زيدان

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة في إجرائها بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة، لا تستهدف الرفع وإنما ترحيل للأحمال.

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وأضاف الخرابشة في مؤتمر صحفي بشأن تفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة أن الإجراء الجديد قائم على مبدأ ترحيل جزء من الأحمال من فترة الذروة إلى خارج الذروة.



وقال إن هنالك تداول لمعلومات غير دقيقة خلال الفترة السابقة حول التعرفة، وإنما هي موضوع تنظيمي لا يوجد فيها رفع.



وأضاف أن التعرفة التي سيتم تطبيقها الشهر القادم سيتم توزيع الاستهلاك فيها على 4 فترات.



وتمنى أن تكون النتيجة إيجابية للقطاعات المستهدفة وفي نفس الوقت يخفف الأحمال عن المنظومة الكهربائية.

واعتبر أن متوسط التعرفة سيبقى ثابتا حول التعرفة المعمول بها اليوم.

وأكد أن القطاع الصناعي سيوفر نحو 2.5 مليون دينار في حال ترحيل ٢٥٪؜ من الأحمال الكهربائية خارج فترة الذروة.

وفي رد على سؤال لـ"الغد" أوضح الخرابشة أن ".الشبكة تعمل بكل كفاءة والتعرفة الجديدة ستزيد من كفاءتها واعتماديتها".

وأضاف أنه "في الأردن لم نضطر إلى تخفيف أو توزيع أحمال نتيجة موجات الحر على خلاف ما اضطرت له دول كبرى مجاورة رغم أن لديها قدرات طاقة كبيرة".

وبين أن "لقطاع المنزلي غير مشمول بالتعرفة الجديدة الآن وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن بقية القطاعات في حينه".