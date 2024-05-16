الخميس 16 أيار 2024
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الحكومة: انخفاض أسعار البنزين والديزل والغاز وارتفاع الكاز عالميا

بنزين - (تعبيرية)
بنزين - (تعبيرية)

بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 90) في الأسبوع الثاني من شهر أيار/ مايو الحالي 776 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 806 دولارات، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 4%، بحسب النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية، والصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، حول أسعار الأسبوع الثاني من شهر أيار/ مايو الحالي.

كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الثاني من شهر أيار/ مايو الحالي 822 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 845 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 3%، وانخفض سعر الديزل انخفاضا طفيفاً من 687 دولارا للطن إلى 686 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي %0.1، وارتفع سعر الكاز من 720 دولارا للطن إلى 725 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1%، في حين انخفض سعر زيت الوقود من 505 دولارات للطن إلى 499 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 1%.

بالمقابل، انخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيار/ مايو الحالي إلى 584 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر نيسان/ أبريل الماضي والذي بلغ حوالي 619 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 6%.

من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر أيار/ مايو الحالي ليصبح حوالي 83 دولارا للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ حوالي 84 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 1%.

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