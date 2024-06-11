الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالميا

قالت وزارة الطاقة إن معدل سعر البنزين (أوكتان 90) بلغ في الأسبوع الأول من شهر حزيران الحالي 722 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيار الماضي والذي بلغ 776 دولار وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 7%.

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كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان (95) في الأسبوع الأول من شهر حزيران الحالي 768 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيار الماضي والذي بلغ 817 دولار وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 6%.

وانخفض سعر الديزل من 674 دولار للطن الى 646 دولار وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 4%.

وانخفض سعر الكاز من 721 دولار للطن الى 699 دولار وبنسبة انخفاض بلغت حوالي .3%.

كما انخفض سعر زيت الوقود من 502 دولار للطن الى 489 دولار وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 3%.

من جهة أخرى انخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر حزيران الحالي إلى 569 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيار الماضي والذي بلغ حوالي 584 دولار وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 3%.



أما بالنسبة لخام برنت فقد انخفض معدل سعره في الأسبوع الأول من شهر حزيران الحالي ليصبح حوالي 77 دولار للبرميل.



مقارنة مع معدل سعره في شهر أيار الماضي والذي بلغ حوالي82 دولار وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 66%.

