الأحد 17 آذار 2024
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الحكومة: انخفاض أوكتان 90 وارتفاع 95 والسولار والكاز عالميا

تعبئة بنزين داخل سيارة - (تعبيرية)
تعبئة بنزين داخل سيارة - (تعبيرية)

قالت وزارة الطاقة إن معدل سعر البنزين (أوكتان (90) بلغ في الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني الحالي 741.4 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره  في الأسبوع الأول والذي بلغ 742.8 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.2%.

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كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان (95) في الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني الحالي 783.4 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 779.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 0.5% ، وارتفع سعر السولار من 706 دولار للطن الى 717.1 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.6%


وأضافت الوزارة أنه ارتفع سعر الكاز من 765.4 دولار للطن الى 777.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.6%.


في حين انخفض سعر زيت الوقود من 447.5 دولار للطن الى 428.8 دولار وبنسبة انخفاض بلغت %4.2%.

 

وارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الثاني الحالي إلى 627.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في كانون أول الماضي والذي بلغ 617.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.6%.


من جهة أخرى ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني الحالي ليصبح 78.8 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 76.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.4%..


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