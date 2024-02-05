الإثنين 05 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة تؤكد وفرة السلع والالتزام بتثبيت الأسعار حتى نهاية رمضان

وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي يتفقد سوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في رأس العين
وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي يتفقد سوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في رأس العين
تفقد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي اليوم الاثنين سوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في منطقة رأس العين/ عمان، وذلك في إطار المتابعات الممنهجة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للتعامل مع الضغوط التضخمية الناتجة عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب واستعدادا لشهر رمضان المبارك.اضافة اعلان

واطلع الشمالي خلال تجواله في السوق على مجريات التسوق ووفرة السلع وبخاصة التموينية منها واستقرار أسعارها والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتعزيز مخزونها من السلع وتثبيت الأسعار لنهاية شهر رمضان المبارك، إذ خصصت الحكومة مبلغ 3 ملايين دينار للمؤسسة لهذه الغاية.

واستفسر الشمالي من متسوقين داخل السوق عما إذا كانت هنالك أي ملاحظات حول عمل السوق ووفرة الأسعار وفروقات الأسعار مقارنة بالأسواق.

ووجه الشمالي إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية للمحافظة على مخزونها من مختلف السلع وبخاصة التموينية منها وعرض السلع الرمضانية في وقت مبكر قبل حلول شهر رمضان المبارك في مختلف فروع المؤسسة البالغ عددها 70 فرعا والالتزام بتثبيت الأسعار.

كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات التسوق داخل فروع المؤسسة وبخاصة في فترة ارتفاع الطلب والإقبال؛ كالاستعداد لشهر رمضان المبارك ونتيجة لفروقات الأسعار مع المحلات التجارية الأخرى.

واستمع الوزير من مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة إلى شرح عن خطة المؤسسة لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء فيما يتعلق بتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع والمحافظة على وفرتها واستقرار أسعارها واستعدادات المؤسسة لشهر رمضان المبارك.

وأكد الشمالي في تصريحات صحفية على هامش زيارته التفقدية للسوق، أن رئيس الوزراء يتابع بنفسه تنفيذ الوزارات والمؤسسات الحكومية لخططها المتعلقة بتعزيز المخزون الغذائي وإدامة عمل سلاسل التوريد واحتواء الضغوط التضخمية وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان وفرة جميع السلع الغذائية والمحافظة على استقرار أسعارها.

واطلع مجلس الوزراء أمس على تقرير قدمه وزير الصناعة والتجارة والتَموين يوسف الشمالي حول التَدابير المتخذة للحد من ارتفاع الأسعار والتأكد من المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية.

وأكد الشمالي الالتزام بتوجيهات رئيس الوزراء وبقرار مجلس الوزراء بتوفير المواد الأساسية في أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بأسعارها الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك وتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال الأوضاع الاستثنائية للتأثير على قوت المواطنين.

وشدد على أن مخزون المملكة من المواد الغذائية الأساسية يكفي لمدد زمنية آمنة، وأن توريد المواد الأساسية إلى المملكة مستمر كالمعتاد وبكميات كافية لتعزيز المخزون.

وكانت الحكومة اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لتداعيات العدوان على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر ومضيق باب المندب واستعدادا لشهر رمضان المبارك ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن.

وتهدف الإجراءات للمحافظة على المخزون الغذائي وانتظام سلال التوريد وضمان استقرار الأسعار وضبط السوق خاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك واحتواء الضغوط التضخمية.

وشملت تلك الإجراءات وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية لتخفيض الكلف وذلك بناء على طلب القطاع الخاص بما يبقيها على ما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول الماضي.

كما تم الإيعاز للجهات الرقابية والمختصة في العقبة للعمل على مدار الساعة لتسريع إجراءات التخليص على السلع وبخاصة الغذائية.

وتُواصل الشركة العامة للصوامع تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء إتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار الكلف وتقل %40 عن مستودعات السوق.

كما تم الإيعاز للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لتعزيز المخزون الغذائي من مختلف السلع وتثبيت أسعارها في أسواقهما لنهاية شهر رمضان المبارك.

كما تقرر منع تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية للمحافظة على المخزون والتحوط على الكميات اللازمة للسوق المحلي.

وبالتنسيق ما بين وزارتي الصناعة والتجارة والتموين، تم وقف العمل ببعض الاشتراطات الإجرائية لاستيراد سلع غذائية لديمومتها في السوق المحلي مثل اللحوم.

وأوعز وزير الصناعة والتجارة والتموين لمراقبي الأسواق في عمان والمحافظات بتكثيف وتعزيز الرقابة على الأسواق ورصد الأسعار واستخدام الصلاحيات القانونية لمنع المغالاة.

وفي الجانب الرقابي، أكد الشمالي أن الوزارة تقوم بعمليات رقابة مكثفة على الأسواق وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تشوهات سعرية وارتفاعات غير مبررة على الأسعار.

وأشار إلى التشاركية الفاعلة مع القطاعين الصناعي والتجاري والعمل المتواصل للمحافظة على الأمن الغذائي والمحافظة على استقرار الأسعار في ضوء الإجراءات الحكومية المتخذة لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة.

وأكد الشمالي قدرة القطاع الخاص على تجاوز الأوضاع الحالية بخبراته التراكمية وعمله بحسه الوطني ومسؤولية على غرار ما تم إبان جائحة كورونا وتداعياتها والأزمة الروسية الأوكرانية والظروف الجيوسياسية العالمية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
صوامع

الصوامع تعلن أسعار التخزين التشجيعية للشركات المستوردة

22 كانون الثاني 2024
شخص يقود عربة تسوق - (تعبيرية)

تخفيضات على أكثر من 350 سلعة في الاستهلاكية المدنية

22 كانون الثاني 2024
تعبئة بنزين داخل سيارة - (تعبيرية)

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه والسولار والغاز عالميا

22 كانون الثاني 2024
شخص يقود عربة تسوق - (تعبيرية)

الحكومة: لن نرفع أسعار السلع إلا في حالة واحدة

18 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
محل لبيع الذهب - (تعبيرية)

إليكم أسعار الذهب محليا ليوم الاثنين

منذ 50 دقيقة
بورصة عمان - (أرشيفية)

مؤشر "البورصة" ينخفض 0.08 %

منذ17 ساعة
مبنى دائرة مراقبة الشركات-(تصوير: امجد الطويل)

الشركات المسجلة ترتفع 11 % خلال الشهر الماضي

منذ17 ساعة
70_news_1707054251

إصدار الأمر المالي رقم 2 لشهر شباط لتغطية النفقات

منذ22 ساعة
1707046375126

14.9 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان نهاية عام 2023

04 شباط 2024
السوق المركزي - (أرشيفية) - (تصوير: أمجد الطويل)

إليكم أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي ليوم الأحد

04 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ملفان خطيران في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

أحزاب وقوائم وتحالفات

جهاد المنسي |اليوم

فلسطين وحقوق الإنسان على أجندة المجتمع المدني في جنيف

نضال منصور |اليوم

التغطية على الجوهر!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

السابع من شباط

سميح المعايطة |اليوم

أسئلة بيرنز وإجاباته بين مقال وكتاب

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات | منذ17 ساعة
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات | منذ17 ساعة
‏رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتضامن مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)‏

‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

ترجمات | منذ17 ساعة
عملية طوفان الاقصى

"حماس" قبل وبعد "7 أكتوبر" ‏

ترجمات |03 شباط 2024
1706883708736141500

هل يجوز الحديث عن إبادة جماعية في غزة؟

ترجمات |02 شباط 2024
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات |31 كانون الثاني 2024
 
 