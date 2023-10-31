الحكومة تخفض أسعار البنزين بنوعيه والسولار للشهر المقبل

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عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الثلاثاء اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيلول الماضي.وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (50) فلساً/ لتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (55) فلساً/ لتر، وانخفاض سعر السولار بمقدار (30) فلساً/ لتر.وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (925) فلساً/ لتر بدلاً من (975) فلساً/ لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1165) فلساً/ لتر بدلاً من (1220) فلساً/ لتر، وتخفيض سعر بيع السولار ليصبح (795) فلساً/ لتر بدلاً من (825) فلساً/ لتر.كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/ اسطوانة.