الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
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الحكومة تخفض أسعار البنزين بنوعيه والسولار للشهر المقبل

بنزين - (تعبيرية)
بنزين - (تعبيرية)
عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الثلاثاء اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيلول الماضي.اضافة اعلان

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (50) فلساً/ لتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (55) فلساً/ لتر، وانخفاض سعر السولار بمقدار (30) فلساً/ لتر.

وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (925) فلساً/ لتر بدلاً من (975) فلساً/ لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1165) فلساً/ لتر بدلاً من (1220) فلساً/ لتر، وتخفيض سعر بيع السولار ليصبح (795) فلساً/ لتر بدلاً من (825) فلساً/ لتر.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/ اسطوانة.
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