 
الجمعة 31 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة تخفض أسعار المحروقات ما بين (3.7- 4.7%)

محطة محروقات
محطة محروقات

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الجمعة، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 حزيران المقبل).

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واستعراضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيار ومقارنتها بمثيلاتها لشهر نيسان الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أيار.


وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (45) فلساً/لتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (45) فلساً/لتر، وانخفاض سعر الديزل بمقدار (35) فلساً/لتر.


وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (915) فلساً/لتر بدلاً من (960) فلساً /لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1155) فلساً/لتر بدلاً من (1200) فلساً/لتر، وتخفيض سعر الديزل ليصبح (700) فلساً/لتر بدلاً من (735) فلساً/لتر.


كما قررت اللجنة الاستمرار في تثبيت سعر مادة الكاز لشهر حزيران المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

 

وتخفيض اليوم تتراوح نسبته ما بين 3.7 إلى 4.7%.

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