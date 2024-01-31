الحكومة ترفع أسعار البنزين بنوعيه وتثبت السولار

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين ارتفاع سعر مادة البنزين 90 بمقدار (15) فلساً/لتر وارتفاع سعر مادة البنزين 95 بمقدار (20) فلساً/لتر، في حين لم يطرأ تغيير على سعر مادة الديزل.
وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (910) فلساً/لتر بدلاً من (895) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1150) فلساً/لتر بدلاً من (1130) فلساً/لتر، والابقاء على سعر السولار عند (720) فلساً/لتر.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر شباط المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.