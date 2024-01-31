الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
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الحكومة ترفع أسعار البنزين بنوعيه وتثبت السولار

مركبة تتزود بالوقود من محطة محروقات في عمان-(الغد)
مركبة تتزود بالوقود من محطة محروقات في عمان-(الغد)
عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الأربعاء اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-29 شباط المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الأول الماضي.اضافة اعلان
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين ارتفاع سعر مادة البنزين 90 بمقدار (15) فلساً/لتر وارتفاع سعر مادة البنزين 95 بمقدار (20) فلساً/لتر، في حين لم يطرأ تغيير على سعر مادة الديزل.
وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (910) فلساً/لتر بدلاً من (895) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1150) فلساً/لتر بدلاً من (1130) فلساً/لتر، والابقاء على سعر السولار عند (720) فلساً/لتر.
 كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر شباط المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

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