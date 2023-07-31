الإثنين 31 تموز 2023
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الحكومة ترفع أسعار البنزين والديزل

سيارة تتزود بالوقود في إحدى محطات المحروقات - (تصوير: أمجد الطويل)
المحروقات

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الاثنين، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 آب المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تموز ومقارنتها بمثيلاتها لشهر حزيران الماضي.

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وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين ارتفاع سعر البنزبن 90 بمقدار (25) فلساً/لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (30) فلساً/لتر ، وارتفاع سعر السولار بمقدار (40) فلساً/لتر.


وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (920) فلساً /لتر بدلاً من (895) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1165) فلساً/لتر بدلاً من (1135) فلساً/لتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح (715) فلساً/لتر بدلاً من (675) فلساً/لتر .


كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر آب المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر ، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

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